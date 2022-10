As mais lidas GPS

As nossas sugestões para o fim de semana de 29 a 30 de outubro.

1. A cantora vilacondense Manuela Azevedo, vocalista dos Clã, sobe a palco no Teatro Municipal de Vila Do Conde, no sábado, 29, às 21h30, acompanhada pela Orquestra de Jazz de Matosinhos (OJM).