Nunca mais é Sábado: tudo o que pode fazer neste fim de semana

O Novo Ático, inaugurado no início do mês, é a mais recente sala de concertos do Porto, que nasceu com o propósito de animar as matinés de domingo. A sala recupera, desta forma, o legado do histórico do Salão Ático, um dos espaços projetados na obra inaugural do Coliseu do Porto, em 1941, e que até aos anos 60 recebeu nomes como Hermínia Silva, Beatriz Costa ou as afamadas óperas La Bohème. Com este ressurgimento, batizado de Novo Ático, o objetivo é dinamizar novamente a vida cultural domingueira da cidade e um dos espaços históricos do Coliseu. O calendário de concertos já foi divulgado até dezembro e pode ser consultado nas redes sociais da sala. Neste domingo, 12 de junho, às 18h, o palco será ocupado pelos Mão Morta, que se apresentam numa versão redux, em trio (€15).

Também no Porto, o fim de semana é marcado pelo regresso do NOS Primavera Sound à cidade, depois de dois anos de adiamentos por causa da pandemia. Os bilhetes gerais já esgotaram há várias semanas, bem como as entradas para quinta-feira, dia 9, e para sábado, dia 11, mas ainda há bilhetes para sexta-feira, dia 10 (€70). Os cabeças de cartaz desse dia são dois nomes históricos do rock e do indie: Beck e Pavement. Há também atuações de Slowdive, Arnaldo Antunes, King Krule, ou dos projetos portugueses Montanhas Azuis, Rita Vian e Chico da Tina. A programação completa pode ser consultada aqui.

A carregar o vídeo ... Beck - Colors

À atenção de todos os gastrófilos: entre 9 e 12 de junho, quinta a domingo, realiza-se em Cantanhede o evento Tapas & Papas. Durante quatro dias, as tradições culinárias da Bairrada e da Gândara serão apresentadas no Largo Conde Ferreira por coletividades locais, briosas nos sabores que as definem. A par da componente gastronómica, há também uma feria de artesanato que visa perpetuar o nome dos mestres da região e dos seus ofícios. Encontrará por lá trabalhos em cerâmica, ferro, madeira, couro, vime ou pintura, tradições que se foram perdendo com o tempo. A música animará todo o certame, que é de entrada livre.

A segunda edição do f/est, o festival de fotografia de Amarante, realizou-se no último fim de semana de maio, mas as réplicas ainda se fazem sentir. Este sábado, dia 11, às 17h30, a associação PELE realiza um percurso sonoro e performativo pelas ruas amarantinas com base na exposição "As Bravas", do fotógrafo Paulo Pimenta. Partindo das mulheres lutadoras e resistentes do Marão, protagonistas da exposição de Pimenta, a PELE criou um manifesto a várias mãos que propõe um novo Enxoval, onde se afirma a igualdade de género. O percurso tem a duração de duas horas e parte da Câmara Municipal, atravessando o Mercado Municipal, o Parque Florestal, a Quelha das Garridas e o Largo de Santa Clara até terminar no Largo de São Gonçalo, junto aos Claustros do Mosteiro. A participação é gratuita, para maiores de 12 anos, e requer inscrição prévia em apele.org.

O Music Theter Lisbon, projeto lançado este ano para estreitar relações entre a capital portuguesa e os EUA, promove este fim de semana um workshop teatro musical com James Ludwig, aclamado ator da Broadway. Entre 10 e 12 de junho, sexta a domingo, o ator conhecido pelas participações em Spamalot, 101 Dálmatas ou Little Shop of Horrors e pelas aparições na televisão e no cinema em Law & Order, Chappelle's Show ou Ghost Town, estará acompanhado pelo reconhecido produtor musical português André Guimarães. A participação requer inscrição prévia através deste formulário e tem o valor de €250. Ainda em junho, entre os dias 21 e 24, o MTL terá uma formação em dança para teatro com a bailarina, cantora e atriz Michelle Bruckner, cara de Chicago ou Chorus Line. A inscrição nos dois workshops tem um custo de €365.