20 restaurantes para fazer o jantar de Natal

Sabemos que a sua agenda começa a ficar assoberbada. Damos-lhe 20 restaurantes em Lisboa e no Porto porque está aberta a época dos jantares de grupo

Dim Sum

Não tem bacalhau com todos, mas proporciona facilmente uma refeição de barriga tão cheia como a mais tradicional consoada. O plano é arrebatar uma das mesas redondas para oito a 12 pessoas (ou esperar que o serviço de sala monte uma mesa comprida digna de banquete para grupos maiores) e rechear o cenário dos melhores dim suns cantoneses.

R. Coro de Santo Amaro de Oeiras, 8D, Lisboa • 219 135 848, 12h-15h, 18-23h (não fecha) • Preço médio: €15





Em Carne Viva

No Em Carne Viva, o Natal é vegano e combina várias opções criativas para construir um bom menu de grupo: sem espinhas à lagareiro, abóbora dourada ou decadência de chocolate são algumas das propostas da época.

Av. da Boavista, 868, Porto • 932 352 722 • 19h-22h (sáb., 12h30-15h; 6.ª e sáb. até às 23h; fecha dom. e 2.ª) • Preço médio: €30



IBO Marisqueira

O marisco da IBO (que tem ainda outro restaurante no Cais do Sodré, em Lisboa) tanto pode vir da costa portuguesa como da de Moçambique, país que inspira esta cozinha. Durante todo o ano há menus de grupo entre os €25 e os €30. Mesmo perto do terminal dos cacilheiros, estes menus servem pratos como sopa rica de mariscos, mexilhões grandes à pescador, camarões com leite de coco e arroz de polvo malandrinho. À atenção de quem passa melhor com carne: há coxa de pato com mandioca frita e nacos de javali com arroz pilau.

R. da Cintura do Porto de Lisboa, Armazém A, 22 • Lisboa • 929 308 068 • 12h30-16h, 18h30-24h (dom. e 2.ª fecha às 22h30; fecha aos almoços de 4.ª a 6.ª; fecha à 3.ª) • Preço médio: €30



Palácio Chiado

Se está num palácio, celebre como um rei. Os menus de jantar do Palácio Chiado vão dos €48 aos €68 e contemplam entrada, prato principal, sobremesa e bebidas (como copo de vinho, por exemplo), todos saídos da cabeça do chef Manuel Bóia.

R. do Alecrim, 70, Lisboa • 210 101 184 • 12h-24h (6.ª e sáb. até às 2h) • Preço médio: €30



O Valentim

No centro das propostas está o peixe fresco, imperando o rodovalho, o robalo, a dourada e o peixe-galo. Das entradas às sobremesas tudo é caseiro, com a rabanada, o leite-creme queimado e a pêra no vinho a consolar o espírito.

R. Heróis de França, 263, Matosinhos • 229 388 015 • 12h-23h • Preço médio: €25



Bella Ciao

Desde que o Bella Ciao se mudou para o coração da Baixa lisboeta há espaço suficiente para se juntarem mesas corridas para dezenas de pessoas a comer fartos pratos de carborana ou de bucatini all'Amatriciana.

R. de São Julião, 74, Lisboa • 210 935 708 • 12h-16h, 19h-24h (6.ª e sáb. até à 1h; fecha dom.) • Preço médio: €15



Churrasqueira Paraíso

Rosbife, posta, costeletinhas ou bacalhau são os pratos que mais saem quando se junta um grupo grande à mesa. As doses, bem generosas, fazem parecer os €15 por pessoa uma ninharia.

R. do Paraíso, 257, Porto • 222 057 135 • 12h-15h e 19h-22h30 • Preço médio: €10



Flor dos Congregados

Tal como os Reis Magos, há três menus à escolha - Gaspar (€22), Baltasar (€26) e Belchior (€35) - com opções como o farrapo velho, as tábuas de queijos e enchidos, as peras-bêbedas ou a rabanada.

Tv. dos Congregados, 11, Porto • 222 002 822 • 12h-15h e 19h-22h (fecha dom.) • Preço médio: €15



Pedro Lemos

Os menus de oito (€110) e 10 pratos (€130) estão sempre disponíveis. O foie gras com brioche caseiro, especiarias e pêra e a corvina com amêijoas à Bulhão Pato, topinambur e espargos brancos são as estrelas da época.

R. do Padre Luís Cabral, 974, Porto • 220 115 986 • 12h30-15h e 19h30-23h (fecha dom. e 2.ª) • Preço médio: €80



Erva

Entre o espírito primaveril de uma sala cheia de trepadeiras, Carlos Gonçalves, chef deste restaurante aberto recentemente em Lisboa, apresenta pratos com sabores portugueses actualizados. Facilmente se encontram uns quantos que cairiam sem mossa num tradicional almoço de Natal: há pá de cordeiro de leite com aligot (€24) e um prato com várias partes bovinas acompanhadas de cherovia e cogumelos (€16).

Av. Columbano Bordalo Pinheiro, 105, Lisboa • 217 236 313 • 12h30-15h30, 19h-23h; fecha 2.ª e 3.ª • Preço médio: €40



Mondo Deli

A decoração é de estilo nórdico e a cozinha de inspiração mediterrânea e asiática. Para o tempo frio, o Mondo Deli aposta no lombo de porco com miso branco, toranja e pêra em picle (€13,50), nas lulas com três quinoas (€13,50) ou na cevadinha de alho-francês e rúcula (€12,80).

R. do Almada, 501, Porto • 222 033 084 • 16h-23h (6.ª e sáb. fecha às 24h; fecha dom. e 2.ª) • Preço médio: €12,50



Padaria do Povo

Tem matraquilhos e um terraço para quando se confia que o calor humano é o suficiente. Na mesa o espírito é o da partilha que casa tão bem com o Natal. Os petiscos começam no piaca-pau e podem ir até à muamba.

R. Luís Derouet, 20 • 213 620 464 • 12h-1h; 6ª e sáb. fecha às 2h; sáb. e dom. abre às 15h • Preço médio: €15



Rei dos Galos de Amarante

É um veterano no Porto. Sopa de peixe (€2,50), feijoada de polvo (€15), vitela de costela mindinha (€12,50) ou cabrito assado (€20) são especialidades para grupos. Para a sobremesa peça o pudim abade de Priscos (€3,50).

R. das Taipas, 121, Porto • 912 151 346 • 12h30-15h e 20h-23h (só 6.ª ao almoço e jantar e sáb. ao jantar) • Preço médio: €15



Faz Frio

A Antiga Casa Faz Frio fechou para dar lugar ao Faz Frio. O espaço foi arranjado, ficando reconhecível: estão lá os compartimentos para dar privacidade às mesas onde agora se come bacalhau à Narcisa à 5.ª e bacalhau à Assis à 6.ª.

R. Dom Pedro V, 96, Lisboa • 215 814 296 • 12h-24h; fecha à 2.ª • Preço médio: €20



Os Courenses

O cozido à portuguesa é o prato que dá fama a esta casa de uma família vinda de Coura. À 5.ª e ao sáb. o almoço enche-se de bons enchidos e legumes cozinhados a rigor. Nos restantes dias, conte-se com pratos populares no Norte como filetes de polvo com arroz do mesmo.

R. José Duro, 27D, Lisboa • 218 473 619 • 12h-15h30, 19h-22h (fecha sáb. ao jantar e dom.) • Preço médio: €20



Jardim da Luz

Há espaço para uns quantos jantares de dezenas de pessoas ao mesmo tempo. As saladinhas de polvo ou favas estão na mesa à espera do cliente assim que ele se senta e segue-se para bifes na pedra ou comida de tacho.

Quartel da Formação, Lg. da Luz • 217 156 087 • 12h-16, 19h-23h; fecha 2.ª • Preço médio: €25



Salve Simpatia

Chegou ao Porto no Verão vindo directamente do Rio de Janeiro, onde tem dois espaços. De paredes forradas a fotos de grandes nomes da MPB, o Salve Simpatia consegue ser uma galeria de memórias sambistas e um restaurante de especialidades brasileiras. Para o Natal frio de Portugal, elaborou três opções disponíveis de domingo a quinta, a começar nos €15 por pessoa. Linguiça mineira com mandioca, bolinhas de feijoada, coxinhas de frango, dadinho de tapioca e picanha fatiada são algumas das propostas que lá podemos encontrar.

R. da Picaria, 89, Porto • 222 080 892 • 18h-2h (fecha 2.ª) • Preço médio: €12,50



Mito

Para grupos, o chef Pedro Braga apresenta três menus, a começar nos €30/pessoa. Todos incluem croquetes de boi velho com maionese de chouriço e a rabanada de matcha com gelado de bacon.

R. José Falcão, 183 • Porto • 917 509 955 • 12h30-15h e 19h30-23h (3.ª fecha ao jantar; sáb. fecha ao almoço; 6.ª e sáb. até 1h; fecha dom.) • Preço médio: €25



Portarossa

Só aceita jantares de grupos a partir de 10 pessoas. Para o Natal, além das típicas especialidades italianas há sempre uma iguaria da época. O menu anda à volta de €32 por pessoa.

R. Corte Real, 289, Porto • 226 175 286 • 12h30-15h30 e 19h30-0h30 (6.ª e sáb. fecha às 1h30) • Preço médio: €20



Boteco da Dri

Olhe para o Cristo-Rei de Almada e pense que é o do Corcovado. Neste espaço amplo come-se feijoada brasileira, caldo de feijão e pastéis de vento com boas cachaças.

Cais da Ribeira Nova, Armazém B, 18/19, Lisboa • 960 378 763 • 12h-15h, 19h-4h (fecha à 2.ª) Preço médio: €20