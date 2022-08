The Vigil – O Despertar do mal: o terror está no que não se vê

Um judeu que perdeu a fé tem um terrível velório pela frente. Eis a premissa de The Vigil – O Despertar do Mal, que estreia esta semana para provar que o terror continua a ser um género amado e bem tratado pelos cineastas. Os fãs agradecem.

Nos últimos anos, sobretudo por via da produtora Blumhouse – fundada há 22 anos por Jason Blum e à qual se devem A Purga, Sinister – A Entidade (um favorito pessoal), Insidioso, Get Out – Foge ou o excelente O Homem Invisível de Leigh Whannell –, mas também via distribuição da IFC Midnight (O Senhor Babadook, Relic – A Presença), o cinema de terror ocidental tem feito jus à herança clássica de James Whale, Tod Browning, Val Lewton ou Jacques Tourneur.