Scrat, o esquilo da Idade do Gelo, finalmente comeu a bolota

Antes do encerramento, os animadores do estúdio de animação Blue Sky Studios decidiram recompensar o esquilo que passou vários filmes atrás da sua bolota.

A Blue Sky Studios, produtora da saga de animação Idade do Gelo, anunciou em 2021 que ia fechar. O anúncio surgiu dois anos depois de a Fox, que detinha o estúdio de animação, ter sido comprada pela Disney. Para se despedirem, alguns animadores juntaram-se e publicaram no dia 13 de abril um vídeo que mostra Scrat, o esquilo da Idade do Gelo, a apanhar e comer por fim a bolota, perseguida por ele ao longo dos filmes de animação.



O vídeo que mostra Scrat a apanhar a bolota foi publicado no YouTube. Chama-se The End, tem 34 segundos e representa a "despedida oficial" da produtora, cujo primeiro grande sucesso foi em 2002 com o lançamento do primeiro filme da Idade do Gelo.





O estúdio da Blue Sky Studios foi fundado em 1987 e Spies in Disguise, lançado em 2019, acabou por ser o último filme produzido.



"Esta cena é um adeus, um adeus nos nossos próprios termos", pode ler-se na descrição feita no YouTube. Chris Wedge, um dos fundadores da produtora, acrescentou no Twitter: "Nos últimos trinta e quatro anos, nós, como a nossa personagem obstinada Scrat, conseguimos algo que, às vezes, parecia inatingível. No entanto, várias vezes, conseguimos criar as nossas próprias versões dessa bolota indescritível. Infelizmente, não se pode segurar nada para sempre."





A letter from Blue Sky Co-Founder, Chris Wedge.



With the news of Blue Sky’s closing, we send 34-years worth of gratitude and appreciation to our friends and fans throughout the world. pic.twitter.com/uN4h4wVzvz — Blue Sky Studios (@blueskystudios) April 7, 2021

"Esperamos que vocês tenham sido capazes de sentir um pouco dessa alegria. Obrigado, do fundo dos nossos corações coletivos Blue Sky, por estarem connosco todos estes anos", termina.



No total a empresa lançou 12 produções, que incluem os conhecidos filmes de animação Robots, Rio, The Peanuts Movie e Epic.