Barbie e Oppenheimer não estreiam na Rússia (nem em versão pirata)

Os dois filmes mais badalados do verão - Barbie, de Greta Gerwig, e Oppenheimer, de Christopher Nolan - não estrearam na Rússia devido ao embargo levantado por Hollywood, na sequência da invasão da Ucrânia. Mas a população russa apelou a que fossem autorizadas sessões piratas dos dois blockbusters nas salas de cinema russas, pedido que não foi aceite pelo governo russo que alega que os dois filmes não cumpre com os "valores espirituais e morais" da sociedade russa.



Vladislav Davankov, vice-presidente do parlamento russo, escreveu às autoridades responsáveis pela divulgação cultural do país para que criassem um esquema que permitisse exibir filmes dos grandes estúdios norte-americanos, contornando o embargo que dura há mais de um ano. Entre os filmes que Davankov queria que os russos pudessem ver estavam Barbie e Oppenheimer.





Mas o apelo foi rejeitado pelo vice-ministro da cultura, Andrei Malyshev, numa resposta citada pela agência de notícias estatal TASS no final da semana passada. "Consideramos que os filmes que propôs para serem vistos pelos cidadãos do nosso país – Barbie e Oppenheimer – não atingem as metas e objetivos estabelecidos pelo chefe de Estado para preservar e fortalecer os valores espirituais e morais tradicionais russos", respondeu.Em troca, Malyshev recomendou que os russos fossem ver duas produções nacionais: o filme animado Cheburashka e o filme rodado na Estação Espacial Internacional The Challenge.