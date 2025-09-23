Sábado – Pense por si

Cinema

Morreu a atriz Claudia Cardinale

A diva italiana tinha 87 anos.

Capa da Sábado Edição 16 a 22 de setembro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 16 a 22 de setembro
Morreu a atriz Claudia Cardinale
Diogo Barreto 23 de setembro de 2025 às 22:01
Claudia Cardinale, diva italiana, faleceu aos 87 anos
Claudia Cardinale, diva italiana, faleceu aos 87 anos AP Photo/Thomas Hartwell

Morreu Claudia Cardinale, uma das mais icónicas atrizes italianas, aos 87 anos, em em Nemours, perto de Paris.

A atriz franco-italiana foi musa de alguns dos cineastas mais marcantes do cinema europeu, como Luchino Visconti, Federico Fellini, Richard Brooks, Henri Verneuil e Sergio Leone.

Em 1961 foi protagonista de La ragazza con la valigia, de Valerio Zurlini, filme que a catapultou para o estrelato.

"Ela deixa-nos o legado de uma mulher livre e inspirada, tanto na sua trajetória como mulher, quanto como artista", afirmou o seu agente Laurent Savry numa mensagem enviada à AFP.

Tópicos Teatro Celebridades Claudia Cardinale
A Newsletter SÁBADO Edição Noite no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 21h

Menu shortcuts

Morreu a atriz Claudia Cardinale