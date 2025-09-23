Morreu a atriz Claudia Cardinale

Morreu Claudia Cardinale, uma das mais icónicas atrizes italianas, aos 87 anos, em em Nemours, perto de Paris.

A atriz franco-italiana foi musa de alguns dos cineastas mais marcantes do cinema europeu, como Luchino Visconti, Federico Fellini, Richard Brooks, Henri Verneuil e Sergio Leone.

Em 1961 foi protagonista de La ragazza con la valigia, de Valerio Zurlini, filme que a catapultou para o estrelato.

"Ela deixa-nos o legado de uma mulher livre e inspirada, tanto na sua trajetória como mulher, quanto como artista", afirmou o seu agente Laurent Savry numa mensagem enviada à AFP.