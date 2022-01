Elliot Page integra equipa do documentário 'Nel Mio Nome' sobre pessoas transgénero

As mais lidas GPS

Realizado pelo italiano Nicolò Bassetti, 'Nel Mio Nome' é um dos trabalhos em mostra no Festival de Cinema de Berlim este ano. Elliot Page será produtor executivo.

Nico, Leo, Andrea e Raff, pessoas sobre as quais os holofontes apontam neste Nel Mio Nome – e cujas idades variam entre os 20 e os 30 anos – vêm de diferentes partes da Itália e iniciam a sua transição de género de uma identidade feminina para masculina em diferentes momentos de suas vidas. Esta é a premissa do documentário realizado por Nicolò Bassetti, que vai a concurso na categoria Panorama Dokumente do Festival de Cinema de Berlim.