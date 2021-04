Óscares 2021: Os apresentadores que querem encandear o público

As mais lidas GPS

Há bons motivos para ficar agarrado ao ecrã durante a 93ª cerimónia dos Óscares, transmita em Portugal na madrugada de dia 25 de abril. Pela primeira vez, a cerimónia desloca-se do seu quartel general, o Dolby Theatre, em Hollywood, para ser rodada ao vivo a partir da conhecida como "a última das grandes estações de comboios", a histórica Union Station de Los Angeles. Ainda assim, haverá algumas apresentações musicais no Dolby Theatre e ligações em direto com o Reino Unido e França, para os nomeados internacionais que não podem viajar para Los Angeles.