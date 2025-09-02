Ator de 'Danças com Lobos' morre aos 73 anos

Graham Greene foi um dos primeiros atores indígenas a participar em produções de Hollywood. Morreu em Toronto, no Canadá, devido a uma "doença prolongada".

O ator das Primeiras Nações (populações indígenas do Canadá), morreu na segunda-feira em Toronto, no Canadá, aos 73 anos. Graham Greene enfrentava uma doença prolongada.

Natural de Ohsweken, na Reserva das Seis Nações, em Ontário, no Canadá, Greene nasceu em 1952 e estreou-se no cinema com o filme biográfico Running Brave (1983), baseado na história de Billy Mills. Antes disso, já atuava profissionalmente em produções de teatro inglesas e canadianas na década de 1970 e participou num episódio de The Great Detective, em 1979. "Era um grande homem de moral, ética e caráter e vai deixar saudades", disse o agente de Greene, Michael Greene num comunicado enviado à comunicação social. “Finalmente estás livre”, acrescentou.

Graham Greene interpretou Kicking Bird (Zi?tká Nagwáka) no western de 1990 Danças com Lobos, de Kevin Costner. Foi o papel que lhe abriu portas para Hollywood e que serviu para quebrar barreiras ao talento dos povos indígenas. A produção ganhou o Óscar de Melhor Filme e valeu-lhe uma indicação ao Óscar de Melhor Ator Secundário.

“Quando comecei neste ramo, era muito estranho que as pessoas te entregassem o guião e tivesses que falar da maneira que eles achavam que os nativos falavam. E, para conseguir entrar um pouco mais no ramo, fiz isso. Aceitei por algum tempo... Tens que parecer estoico. Não sorria... tens que grunhir muito”, disse em 2024 em entrevista ao Museu do Teatro do Canadá, citado pelo jornal The Guardian. “Não conheço ninguém que se comporte assim. Os povos nativos têm um sentido de humor incrível”, acrescentou.

De acordo com o Los Angeles Times, ao longo da carreira Greene foi escolhido para mais de 180 filmes, nomeadamente para Maverick (1994), Die Hard with a Vengeance (1995), The Green Mile (1999) e The Twilight Saga: New Moon (2009). Além disso, também participou nas séries Reservation Dogs (2021), Tulsa King (2022) e The Last Of Us (2023). Greene ainda será visto postumamente no filme Ice Fall, realizado por Stefan Ruzowitzky e com lançamento previsto para outubro deste ano.

O ator venceu prémios Grammy, Gemini e Canadian Screen, e em junho, recebeu o prémio de artes cénicas do governador-geral do Canadá pela sua obra. Greene deixa a esposa Hilary Blackmore, a filha Lilly Lazare-Greene, e o neto Tarlo.