Volvo C40 Recharge: o elétrico que vem do frio

O Volvo C40 Recharge é o primeiro carro 100% elétrico de origem do fabricante escandinavo, é verdade, mas convém desde já relativizar o feito e reforçar o fator “de origem”. É que o XC40 – que nas suas primeiras vidas existiu apenas com motores a gasolina e gasóleo, e que em 2019 se eletrificou com uma versão plug-in híbrida – já rola movido exclusivamente a eletricidade desde 2020. Foi esse o primeiro elétrico integral sueco, o XC40. O que o Volvo C40 Recharge tem de especial, neste caso, é ter sido o primeiro modelo da empresa pensado, concebido e produzido de raiz para circular sem combustíveis fósseis – não há, nem vai haver, versões a gasolina, gasóleo ou híbrida.