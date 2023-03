Um intervalo de Pedro César Teles para apreciar a pintura

A exposição "Intervallum: sonhar (n)o rio" apresenta, em Lisboa, várias pinturas do artista Pedro César Teles, sobre as relações humanas, a figura feminina e a cidade.

"Quem sai no intervalo, não tem oportunidade de desfrutar na totalidade." Foi dessa premissa que partiu o pintor português Pedro César Teles, quando idealizou a exposição Intervallum: sonhar (n)o rio. A inauguração foi marcada para quinta-feira, 2 de março, na galeria de arte do Clube Nacional de Artes Plásticas (CNAP), em Lisboa.



Tal como o próprio nome indica, a exposição pretende transmitir a ideia de intervalo, "para desfrutarmos de momentos de que às vezes sentimos necessidade, como ficar parado em frente a um rio ou a uma montanha," diz Pedro César Teles à SÁBADO.







Pedro César Teles expõe este mês no Clube Nacional de Artes Plásticas D. R.

Com 49 anos, o pintor nasceu em Angola, estudou entre o Porto e Lisboa e já viveu em vários lugares de Portugal. Dedicou-se às artes plásticas desde muito cedo e em 2011 divulgou pela primeira vez os seus trabalhos de pintura. Mais recentemente, iniciou um projeto que passa por colocar em tela os desenhos que tem vindo a fazer desde a adolescência, concentrando-se nas suas temáticas principais.Sobre o processo de criação das obras, paralelo à mostra, o artista revela: "Estou sempre a desenvolver ideias minhas. Tenho liberdade total de criação e faço os trabalhos com o propósito de me encantar por eles."A ideia é que, na exposição, os visitantes tenham oportunidade para explorar alguns dos trabalhos do artista, em torno de temáticas como a mulher, a cidade e as relações humanas.O tema que perpassa quase toda a exposição é a vida e a visão de Pedro César Teles sobre ela, de acordo com as suas próprias experiências. Tema esse que está representado, por exemplo, em desenhos como É a Vida II (técnica mista sobre papel) e Polyscias (técnica mista sobre papel).Além disso, também vão estar disponíveis na mostra quatro trabalhos em tela "na linha pessoana", com obras que dialogam diretamente com inquietações de Fernando Pessoa. É Pedro César Teles que o indica à SÁBADO, assumindo a admiração pelo escritor e o quanto se inspirou na sua prosa e no trabalho poético do autor do Livro do Desassossego.No total, estarão expostas cerca de 20 obras da autoria do artista, incluindo trabalhos em tela e desenhos. Pedro César Teles utiliza predominantemente nas suas pinturas a tinta da china e os acrílicos.