Sábado – Pense por si

Arte

Morreu o artista David Hockney, aos 88 anos

O britânico era um dos mais importantes artistas plástico da era moderna.

Capa da Sábado Edição 2 a 8 de junho
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 2 a 8 de junho
Renata Lima Lobo 12 de junho de 2026 às 11:15
Adicione como fonte preferencial no Google
Morreu David Hockney
Morreu David Hockney Matt Dunham/AP

Nascido em Bradford, em 1937, David Hockney é considerado um dos principais nomes da arte britânica do século XX. Segundo a BBC, a publicista do artista revelou que Hockney morreu “pacificamente” em casa.

A sua carreira abrangeu mais de sete décadas, destacando-se por uma abordagem multifacetada que incluiu pintura tradicional, gravura, fotografia e, mais recentemente, arte digital.

Num comunicado a que a BBC teve acesso, lê-se que “o célebre artista britânico David Hockney, uma das figuras mais importantes da arte contemporânea dos séculos XX e XXI, faleceu pacificamente em casa no dia 11 de junho de 2026, um mês antes de completar 89 anos”.

Entre as suas obras mais conhecidas estão as pinturas pop-art "The Splash" (1966) e "Portrait of an Artist (Pool with Two Figures)" (1972). Esta última foi vendida em 2018 por 90,3 milhões de dólares (cerca de 79,7 milhões de euros), estabelecendo então o recorde em leilão para uma obra de um artista vivo, superando os 51,5 milhões de euros alcançados por "Balloon Dog", de Jeff Koons, em 2013.

Artigos Relacionados
Tópicos Milhões Um século David Hockney BBC Bradford Dog
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30

Menu shortcuts

Morreu o artista David Hockney, aos 88 anos