Morreu o artista David Hockney, aos 88 anos

O britânico era um dos mais importantes artistas plástico da era moderna.

Nascido em Bradford, em 1937, David Hockney é considerado um dos principais nomes da arte britânica do século XX. Segundo a BBC, a publicista do artista revelou que Hockney morreu “pacificamente” em casa.

A sua carreira abrangeu mais de sete décadas, destacando-se por uma abordagem multifacetada que incluiu pintura tradicional, gravura, fotografia e, mais recentemente, arte digital.

Num comunicado a que a BBC teve acesso, lê-se que “o célebre artista britânico David Hockney, uma das figuras mais importantes da arte contemporânea dos séculos XX e XXI, faleceu pacificamente em casa no dia 11 de junho de 2026, um mês antes de completar 89 anos”.

Entre as suas obras mais conhecidas estão as pinturas pop-art "The Splash" (1966) e "Portrait of an Artist (Pool with Two Figures)" (1972). Esta última foi vendida em 2018 por 90,3 milhões de dólares (cerca de 79,7 milhões de euros), estabelecendo então o recorde em leilão para uma obra de um artista vivo, superando os 51,5 milhões de euros alcançados por "Balloon Dog", de Jeff Koons, em 2013.