Sábado

Morreu João Abel Manta, cartoonista de um País em revolução

Foi o autor de obras emblemáticas como os cartazes de "O Povo está com o MFA" e centenas de caricaturas ao longo dos anos. Morreu aos 98 anos.

Diogo Barreto 15 de maio de 2026 às 21:42
João Abel Manta morreu aos 98 anos Bruno Colaço

Morreu o cartoonista, artista plástico e arquiteto João Abel Manta, um dos nomes cimeiros da ilustração no pós-25 de Abril. A notícia foi avançada pelo jornal .

Abel Manta deu os primeiros passos na ilustração ainda durante a década de 40 do século passado, sendo rapidamente detido pela PIDE. Ainda durante a juventude juntou-se ao MUD Juvenil, onde militou contra a ditadura. 

Manta começa a sua carreira como arquiteto, participando na conceção dos projetos do Conjunto Habitacional na Avenida Infante Santo, em Lisboa, e da Associação Académica de Coimbra. Mas a partir da década de 60 dedica-se cada vez mais a desenhar para jornais, telas e livros. Faz ainda tapeçarias e cenários para peças.

Em 1961 venceu o Prémio de Desenho na II Exposição de Artes Plásticas da Fundação Calouste Gulbenkian e começou a receber diversas encomendas para a Gulbenkian. Mas o seu nome tornou-se mais famoso devido às ilustrações que surgiam nos quiosques por esse País fora. Os seus desenhos surgiram no Diário de Lisboa, Diário de Notícias e O Jornal. Entre o final da década de 60 e o PREC foi presença regular na imprensa portuguesa. 

