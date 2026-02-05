Sábado – Pense por si

Um militar resgata uma ovelha na zona que ficou submersa pela subida da água do Rio Lis devido ao mau tempo, em Leiria
devido à subida da água do Rio Mondego que está a causar inundações e cortes de estradas no Baixo Mondego, e já isolou a povoação apenas acessível através de transporte em viaturas do exército,em Montemor-o-Velho
A subida da água do Rio Mondego está a causar inundações e cortes de estradas no Baixo Mondego
A povoação de Ereira e os terrenos agrícolas do vale do Mondego assemelham-se a um imenso mar, que cresce, devagar, a cada dia que passa, devido à subida da água do Rio Mondego
Elementos do Exército observam uma casa parcialmente submersa na zona ribeirinha de Vila Nova da Rainha, Azambuja
05 de fevereiro de 2026 às 19:18

Militares ajudam povoações em zonas afetadas pela tempestade

Salvam animais, evacuam casas e ajudam pessoas a atravessar caudais de água. Forças Armadas colocaram milhares de militares a ajudar a população.

