A atriz Teyana Taylor
APA atriz Chase Infiniti
Ariana Grande na passadeira vermelha dos Globos de Ouro
A atriz Bella Ramsey
A atriz Amanda Seyfried
A atriz Jennifer Lawrence
A atriz Molly Sims e o produtor Scott Stuber
George Clooney e a mulher, Amal Clooney
A cantora e atriz Jennifer Lopez
A atriz Amy Poehler
Miley Cyrus apareceu de óculos escuros
Queen Latifah escolheu um vestido verde
O DJ e compositor Mark Ronson
A atriz norueguesa Renate Reinsve
A empresária Bela Bajaria
A atriz Nikki Glaser
Owen Cooper com o troféu de Melhor Ator Secundário pela sua participação em 'Adolescência'
O ator Noah Wyle
A atriz Parker Posey
Pamela Anderson na passadeira vermelha
O ator Kevin Hart com a mulher, Eniko Hart
A cantora e atriz irlandesa, Jessie Buckley
12 de janeiro de 2026 às 09:21

Elegância e extravagância a rodos: os looks que marcaram a gala dos Globos de Ouro

Houve um pouco de tudo na passadeira vermelha da 83.ª edição dos Globos de Ouro, que teve lugar na última madrugada em Los Angeles. Confira alguns dos melhores (e dos piores) looks.

