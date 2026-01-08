Sábado – Pense por si

Fotogalerias
Agricultores protestam contra o acordo Mercosur em Paris
Tratores invadem o centro de Paris
Tractores estacionados perto da Torre Eiffel, em Paris
Agricultores protestam em Paris com a Torre Eiffel como pano de fundo
Agricultores protestam com tratores em Paris, reivindicando a 'Union de la Liberation'
Tractores em protesto perto do Arco do Triunfo, em Paris
Trator exibe cartaz contra o Mercosul no Arco do Triunfo em Paris
Agricultores protestam contra acordo Mercosur em Paris
Agricultores protestam contra acordo Mercosul em Paris
Agricultores protestam contra o Mercosul em Paris
Agricultores protestam com tratores e bloqueiam estrada
Agricultores usam tratores para bloquear estrada
Agricultores protestam contra o acordo Mercosur em Paris
Tratores invadem o centro de Paris
Tractores estacionados perto da Torre Eiffel, em Paris
Agricultores protestam em Paris com a Torre Eiffel como pano de fundo
Agricultores protestam com tratores em Paris, reivindicando a 'Union de la Liberation'
Tractores em protesto perto do Arco do Triunfo, em Paris
Trator exibe cartaz contra o Mercosul no Arco do Triunfo em Paris
Agricultores protestam contra acordo Mercosur em Paris
Agricultores protestam contra acordo Mercosul em Paris
Agricultores protestam contra o Mercosul em Paris
Agricultores protestam com tratores e bloqueiam estrada
Agricultores usam tratores para bloquear estrada
08 de janeiro de 2026 às 09:30

Agricultores e cerca de 100 tratores furam barreiras em Paris em protesto contra Mercosul

Centenas de agricultores e cerca de 100 tratores furaram os bloqueios das autoridades e posicionaram-se junto à Torre Eiffel e ao Arco do Triunfo, em Paris, contra o acordo da União Europeia com o Mercosul. Os trabalhadores rurais, organizados pelos principais sindicatos do setor, temem a invasão da Europa por produtos concorrenciais e com menor controlo de produção oriundos de Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai (Mercosul).

Mais Fotogalerias
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30