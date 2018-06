Adeptos portugueses invadem Sochi antes do Portugal-Uruguai

"A equipa está muito defensiva, muito no meio campo e defesa, a jogar para a direita, para a esquerda, para trás. Isso não pode acontecer mais. Agora é ir para cima deles", frisou.

O único pedido agora é que o selecionador português, Fernando Santos, "seja mais ofensivo, para Portugal mandar no jogo".

O filho Diogo Campos gostava de ver "uma equipa com mais experiência", pelo que "desejava poder ver o Éder", mas como tal não é possível, visto que o 'herói do Euro2016 não foi convocado, 'pede' André Silva no lugar de Gonçalo Guedes.

Pai e filho passeiam com a réplica da taça a entregar ao campeão do mundo, que, religiosamente, beijam antes de cada jogo, mas confiam que, no final, a seleção vai "trazer a original para Portugal".

© SÁBADO