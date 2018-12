A dieta para aliviar os excessos do Natal e da Passagem de Ano

Foto de

MANHÃ

7.30-8.00 ao acordar

Levanta-se da cama e lembra-se de todos os estragos que fez nos dias anteriores. Desde as fatias de bolo-rei até aos vários copos de champanhe. Sintomas: indisposição, náuseas ou inchaço? A primeira coisa a fazer é espremer um limão para um copo de água (umas gotinhas bastam). "Ajuda ao funcionamento intestinal, a desintoxicar o organismo e a elevar o seu ph, tornando-o mais básico", explica à SÁBADO Lillian Barros, nutricionista e autora do blogue Santa Melancia. Com a bebida, coma uma peça de fruta – papaia, abacaxi, laranja ou kiwi. Razão: são ricos em vitamina C e fibras. "Contêm elementos antioxidantes que ajudam a reverter os efeitos dos excessos. Frutas como a papaia e o abacaxi ajudam nas digestões mais difíceis". © SÁBADO

8.00-8.30

Pequeno-Almoço

Segue-se a refeição mais importante do dia. A nutricionista recomenda preparar uma infusão de gengibre (ajuda a combater o excesso calórico) e canela (para estabilizar os picos de glicemia, o açúcar que tem no sangue). Para acompanhar, Lillian sugere pão escuro com doce sem adição de açúcar. "O pão escuro, com baixo índice glicémico, tem uma absorção mais lenta e uma maior capacidade de saciar". O doce sem açúcar tem uma explicação simples: "Açúcar a mais já consumimos nos dias passados". © SÁBADO

10.30-11.00

Meio da Manhã

A nutricionista alerta para não estar mais de três horas sem comer, e, por isso, é importante fazer uma refeição antes do almoço. Escolha uma peça de fruta e uma mão cheia de frutos secos (sem sal e com pele) pois são ricos em minerais, vitamina, ácidos gordos essenciais e fibra. "São óptimos do ponto de vista energético e antioxidante". © SÁBADO

TARDE

13.30-14.00

Almoço

Já se está a sentir melhor? Então continue. Comece por uma sopa de legumes sem batata. Para o segundo prato escolha um bem colorido, com muitos vegetais, crus ou cozinhados. "São uma óptima forma de reduzir o consumo excessivo de farináceos à refeição principal". Esqueça os fritos, molhos e peles de aves. Prefira carne magra (frango ou peru). "Andamos a comer farináceos a mais na época natalícia. E fritos molhos e peles são normalmente ricos em gordura, o que torna a digestão mais lenta e difícil. Em excesso provocam sensação de enfartamento e mal-estar". Tem quatro opções de acompanhamento: três ou quatro colheres de sopa de arroz basmati ou integral, batata doce ou leguminosas (grão, feijão ou ervilhas) ou quinoa. "O arroz basmati e integral apresenta índices glicémicos mais baixos e as leguminosas são fonte de proteína vegetal. A quinoa, além de antioxidante, é dos poucos alimentos de origem vegetal que apresentam todos os aminoácidos essenciais." © SÁBADO

16.30-17.00

Lanche

Está na hora de uma refeição mais ligeira e, neste caso, é um quatro em um. Tire uma taça da prateleira, vá buscar aquele iogurte não açucarado [uma boa fonte de proteína] que tem no frigorífico e misture-o com uma fruta, duas colheres de sopa de flocos de aveia e, no fim, a quantidade que quiser de canela em pó. "A aveia ajuda a baixar o colesterol, evitando riscos cardiovasculares". © SÁBADO

NOITE

20 horas

Jantar

Esta penúltima refeição do dia assemelha-se ao almoço. O primeiro prato é o mesmo: sopa de legumes sem batata. Para o segundo prato troca-se a carne pelo peixe. "Opte pelo peixe em vez da carne uma vez que apresenta uma digestão mais fácil, é um alimento rico em ómega 3 e proteína de alto valor biológico". Para acompanhar adicione muitos vegetais crus ou cozinhados (ricos em antioxidantes, água e fibra) e duas colheres de sopa de arroz basmati ou integral, batata doce, leguminosas ou quinoa. "Em relação ao almoço, há uma redução da quantidade de hidratos de carbono porque ao final do dia não teremos tantos gastos energéticos. E estaremos certamente mais sedentários". © SÁBADO