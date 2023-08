Leia o último capítulo da nova obra do escritor e co-argumentista João Tordo, inédita e em exclusivo para a SÁBADO.

Capítulos do conto

Capítulos do conto

Há uma coisa que deves saber acerca do tio Ben, digo eu, no momento em que a Mãe espreita pela porta da cozinha e chama por alguém que a ajude. Nuria abre as portas que dão para o pátio, a voz grave de Gabriel faz-se ouvir.