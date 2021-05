Paulo Flores: 'Em cada batida celebramos uma tristeza'

No dia 11 de novembro de 2020, celebraram-se os 45 anos da independência de Angola sobre Portugal. A ocasião seria de festa para muitos angolanos, mas Paulo Flores canalizou a efeméride num disco que busca o oposto da celebração irrefreada - a reflexão.

Fê-lo, em Independência, editado a 30 de abril, através de canções que refletem a "venda da memória de um país" (Heróis da Foto), homenageiam "a luta das mulheres africanas" (Si Bu Sta Dianti na Luta, do poeta guineense José Carlos Schwarz), ou ironizam o "jeito alegre de chorar dos angolanos" (Esse País) - tudo isso enquanto faz avançar o género da semba.



Porquê fazer um disco sobre a independência angolana?

Vim para Lisboa com 2 ou 3 anos, com a minha mãe, e vivi entre dois mundos: Portugal era o ocidental, e Angola era o outro lado do Muro de Berlim, com o bloco soviético, o partido único, esse lado de propaganda que guardo nas minhas memórias. São todas essas histórias mal contadas, e a lembrança dos meus heróis, que me fizeram refletir sobre estes 45 anos de independência. Como canto: "Que é feito do homem novo que traria um novo dia, se afinal quem ganha a guerra e conta a história é que é o herói?" Talvez seja como dar a última voz àquelas vozes todas que se calaram.



É um disco político?

No início estranhei um pouco, porque a minha intenção não é derrubar políticos, ou mudar governos. Para mim isto não é política, é amor ao que eu sinto, aos meus e aos meus princípios. Mas não há como não ser político, porque tudo o que eu sinto tornou-se, devido ao contexto atual, político. Todas as metamorfoses por que Angola passou foram tornando essa independência em dependências, desde a guerra financeira ao ataque feroz que hoje é feito aos que tentam sobreviver. Em Angola, em cada batida celebramos uma tristeza, em cada semba uma perda, e às vezes é nessa unidade que se encontra a tal nação que até hoje procuramos.