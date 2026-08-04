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Elisabete Ferreira: "O pão previne uma ida à farmácia"

Luísa Oliveira 04 de agosto de 2026 às 23:00
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É a partir de uma pequena loja, aberta há três anos em Bragança, que a única mulher no topo do ranking dos melhores padeiros do mundo, nos presenteia com irrrepreensíveis exemplares do Pão de Gimonde

Não há de ser por a terem reconhecido como a melhor padeira do mundo, em 2024, que deixará de amassar a farinha junto com a água - a que às vezes se aliam outros ingredientes, sempre naturais. Elisabete, 48 anos, sente paixão pela padaria desde miúda e já conseguiu contaminar a filha, de 23 anos. Resta saber se o filho mais novo ou a afilhada que vive com eles vão entrar no negócio familiar. Todas as mãos são bem-vindas para dar forma aos cerca de mil pães produzidos a partir de Bragança para todo o País.  

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