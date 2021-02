"O vinho do Porto é especial. A banalização pode matá-lo"

A ideia de um serão divertido, para Dirk Niepoort – 56 anos, sempre de crocs nos pés e colete "porque os casacos prendem os movimentos", mesmo entre engravatados – é pôr um disco dos Rolling Stones a tocar e ir abrindo garrafas.





"Sem passar da conta", alerta de imediato, avisando que é comedido. Já não lhe acontece beber demais desde a passagem de ano de 2012, como nos confidenciou na adega de Vila Nova de Gaia, onde estagiam vinhos com um, 10, 100 e até 150 anos – como o Porto que tirou do pipo e provou, e deu a provar – sublime –, antes desta entrevista.





Entretanto, já em 2021, o seu Vintage 2017, pontuado com a nota máxima pela Wine Advocate, a revista do influente crítico Robert Parker, foi eleito o melhor vinho fortificado do mundo, naquele que é considerado o maior concurso internacional da área, o Best Wine of The World.