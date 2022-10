Tim: “Nunca me deu para experimentar drogas pesadas”

Aos 13 anos, aprendeu a tocar guitarra sozinho. Aos 18, entrou para os Beijinhos e Parabéns, que depois mudou o nome para Xutos&Pontapés. Agora, a maior banda portuguesa de rock comemora 35 anos do disco Circo de Feras com uma série de concertos, em Lisboa.

Chama-se António Manuel Lopes dos Santos e foi a irmã que lhe deu a alcunha de Tim. Nasceu em Ferreira do Alentejo há 62 anos, mas mudou-se para Almada antes de entrar na escola primária. Nos Xutos & Pontapés tornou-se baixista e depois também vocalista. Após a morte do guitarrista Zé Pedro, em 2017, o grupo manteve-se ativo, em palco e em estúdio, com Tim, João Cabeleira (guitarrista), Gui (saxofonista) e Kalú (baterista), sem que o lugar de Zé Pedro fosse preenchido. Este verão foi intenso, com mais de 40 concertos, e Tim diz que lhe "saiu do pelo". Em agosto, quando iam a caminho dos Açores, o músico apanhou uma gastrenterite, que o voltou a atacar em meados de setembro, levando os Xutos a cancelarem um concerto em Tondela. "Agora, está tudo bem", garante. Entre os dias 2 e 5 de novembro, a banda volta ao palco do Tivoli, em Lisboa, para cinco espetáculos.