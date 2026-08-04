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Domingos Vieira de Matos: das revistas do Tio Patinhas ao império dos media

Secundino Cunha 04 de agosto de 2026 às 23:00
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Foi sempre discreto e focado nos negócios - que vão dos media, aos hambúrgueres, passando pela procriação medicamente assistida - mas, nos últimos meses, o empresário que em miúdo alugava revistas do Tio Patinhas aos colegas saltou para a ribalta graças a uma vertente desconhecida: uma das maiores doações privadas de sempre ao Serviço Nacional de Saúde

Quando o padre Jorge Manuel me falou do desconforto dos fiéis porque chove na igreja, eu disse-lhe para lhes dar guarda-chuvas.” A frase revela o bom humor de Domingos Vieira de Matos. O pároco de Veiros, no concelho de Estarreja, estava, naturalmente, a pedir um telhado novo para o templo e, depois da piada, o empresário disse-lhe que sim senhor, podia avançar com a obra “porque o financiamento está garantido”.

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