Através de três apostas realizadas no passado sábado no portal online Nossa Aposta, apostador conseguiu um valor acumulado de 103.568€.

Um apostador nacional transformou 340 euros em mais de 100 mil euros no último fim de semana, depois de fazer três apostas em jogos de Casino no portal online Nossa Aposta.

Nas suas apostas, registadas no sábado, 23 de fevereiro, o apostador alcançou um valor de 60.150€ no jogo Red Riding Hood a partir de uma aposta de 200€, conseguiu um ganho de 31.118€ com uma aposta de 40€ no jogo Gonzo's Quest e, por último, obteve ainda 12.300€ com uma aposta de 100€ no jogo Eye of the Amulet. Estas três apostas garantiram ao apostador um valor acumulado de 103.568€.

O site de Apostas Desportivas e Jogos de Casino Nossa Aposta foi lançado em setembro de 2017, e conta com uma vasta oferta de eventos desportivos, em mais de 20 modalidades, e com mais de 100 jogos de Casino, entre slot machines, roleta e blackjack.

Já em 2019, durante o mês de fevereiro, o site Nossa Aposta reforçou o seu catálogo com o lançamento do blackjack, com a inclusão dos jogos Blackjack Multi-hand e do Blackjack Atlantic City.

A plataforma www.nossaaposta.pt está completamente adaptada para funcionar em mobile e desktop e garante aos seus utilizadores uma boa acessibilidade à plataforma, onde quer que estejam.

O site Nossa Aposta é detido em 40% pela Cofina Media - empresa detentora de títulos de informação como o Record, Correio da Manhã, Jornal de Negócios, Destak, Sábado, Flash, TV Guia, Aquela Máquina e Máxima.