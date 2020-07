Portugal pode receber 58 mil milhões, mas tem de ser capaz de os absorver

Satisfeito, mas consciente do desafio. Foi assim que se mostrou António Costa quando confirmou que Portugal poderá vir a receber um envelope total de 57,9 mil milhões de euros de fundos comunitários, a executar na próxima década. Do pacote de resposta à crise de 1,82 biliões de euros (750 mil milhões de euros do Próxima Geração UE e 1,074 biliões de euros do próximo quadro financeiro plurianual), Portugal tem direito a 45,1 mil milhões de euros de subvenções a fundo perdido (29,8 mil milhões de euros provenientes do QFP 2021-27 e 15,3 mil milhões oriundos do Fundo de Recuperação). Valor a que acrescem ainda 10,8 mil milhões de euros de empréstimos em condições favoráveis a que o país poderá aceder e os 12,8 mil milhões de euros do PT 2020 (QFP, 2014-20)ainda por executar e que poderão ser usados até 2023.





Assim, até 2029, Portugal terá à disposição praticamente 58 mil milhões de euros para investir sem custos associados, o que representa uma verba anual de 6,4 mil milhões de euros.



