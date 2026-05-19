Sábado – Pense por si

Escolha a Sábado como "Fonte Preferida"

Veja as nossas notícias com prioridade, sempre que pesquisar no Google.

Adicionar fonte

Desporto

Taça de Portugal: Os tomba-gigantes estão proibidos no Jamor?

Carlos Torres
Carlos Torres 19 de maio de 2026 às 23:00

Com o Torreense, no próximo fim de semana, esta é a sétima vez que uma equipa das divisões secundárias chega à final da Taça de Portugal. Os pequeninos nunca venceram, mas puseram em sentido os gigantes, conforme lembram à SÁBADO antigos jogadores de Farense, Leixões e Chaves.

Sporting, Benfica e FC Porto já foram eliminados da Taça de Portugal por adversários de divisões secundárias por 15 vezes. Mas nunca uma equipa do 2º ou 3º escalão venceu a competição, apesar de já ter havido cinco que disputaram a final (o Vit. Setúbal em 1943 e 1962, o Estoril em 1944, o Farense em 1990, o Leixões em 2002 e o Desp. Chaves em 2010).

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login
Tópicos Jogo Equipamentos equipa golo Portugal Sporting Clube de Portugal Leixoes Sport Lisboa e Benfica Sporting Clube Farense Carlos Pereira Futebol Clube do Porto Braga Faro Boavista Futebol Clube Sport Clube União Torreense Vítor Pereira Hulk João Vieira Pinto João Félix Sequeira
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Taça de Portugal: Os tomba-gigantes estão proibidos no Jamor?