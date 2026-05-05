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Desporto

Rali de Portugal: acelerar para 1 milhão de fãs

Carlos Torres
Carlos Torres 05 de maio de 2026 às 23:00

A edição de 2026, além do grande impacto económico (no ano passado gerou 193 milhões de euros), promete muita competitividade, com a presença de pilotos de topo, como Sébastien Ogier (nove vezes campeão do mundo), Elfyn Evans (líder do Mundial), Takamoto Katsuta (2º) ou os veteranos Thierry Neuville e Dani Sordo.

Multidões à beira das estradas das serras do norte e do centro. Nos próximos dias, vai ser este o cenário, com o rali de Portugal a concentrar milhares de fãs. A prova arranca esta quarta-feira, 6 de maio, com o shakedown de Baltar, partindo para a estrada no dia seguinte, com as primeiras especiais a decorrerem em Águeda, Sever do Vouga, Albergaria-a-Velha e Figueira da Foz. No dia 8 registam-se as passagens por Arganil, Mortágua e Lousã. Depois, a 9 e 10, as emoções mudam-se para os distritos de Braga e Porto – passando por Felgueiras, Cabeceiras de Basto, Amarante, Paredes, Lousada, Vieira do Minho e Fafe, onde termina.

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