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Quem vai ser campeão em Portugal? Mourinho vai ter sucesso em Espanha?

Luís Francisco 04 de agosto de 2026 às 23:00
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Como será a luta pelo título na Liga portuguesa? O que podemos esperar de Jorge Jesus na seleção nacional? Que cenários se colocam a José Mourinho em Espanha e a Ruben Amorim em Itália? Podemos estar a assistir ao início de uma nova era em Inglaterra? Ouvimos quem segue de perto o futebol, tentando antecipar as respostas para estas perguntas do “milhão de dólares".

O ano desportivo, em geral, e o verão, em especial, ficaram marcados pelo Campeonato do Mundo de futebol. Mas antes de a bola começar a rolar nas Américas e durante o torneio, as novidades do mercado continuaram a ser tema nos noticiários. Assim que a Espanha ergueu a taça em Nova Iorque, todas as atenções se centraram na próxima temporada. Em Portugal e um pouco por toda a Europa, há muitas dúvidas para esclarecer e muitas expectativas para tentar cumprir.

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