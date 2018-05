Os lideres do ataque à Academia do Sporting, em Alcochete, conseguiram fugir à GNR. Segundo fonte próxima do caso, a maioria dos 23 detidos pela Guarda são jovens que foram a Alcochete, mas não terão tomado a dianteira do "assalto". "Tratam-se de miúdos que foram na onda, o mais velho tem 30 anos e, hoje, apercebeu-se que quem comandou aquilo não foi detido", explicou a mesma fonte à SÁBADO, acrescentando que, por agora, o Ministério Público não apresentou qualquer tipo de arma como um dos elementos apreendidos.



Dentro da Academia, o grupo de adeptos destapou a cara, o que tornou a sua identificação mais fácil através das imagens de videovigilância que foram recuperadas pela GNR e já estão na posse do Ministério Público do Barreiro.

Tal como a SÁBADO tinha adiantado, Fernando Mendes, um antigo líder da Juventude Leonina, entrou com os restantes adeptos a passo de corrida na Academia, mas não se dirigiu aos balneários onde as agressões terão ocorrido. Segundo testemunhos recolhidos pela SÁBADO, Mendes e outro membro da Juventude Leonina conhecido por "Aleluia" chegaram até a conversar, tranquilamente, com Jorge Jesus e William Carvalho, antes de o ambiente ter aquecido.

Já depois de as agressões se terem iniciado, segundo os mesmos testemunhos, no campo de treinos, um grupo de adeptos seguiu os jogadores até aos balneários, onde lançaram tochas e continuaram a agredir alguns elementos do plantel, que tinham reagido à invasão. Depois de ter sido agredido, Jorge Jesus saiu do balneário, sendo que Fernando Mendes foi a primeira pessoa que encontrou, pedindo-lhe ajuda.

Já outro dos elementos da claque que invadiu a Academia, quando a confusão se instalou, foi desviado pelo capitão William Carvalho para uma sala privada. Porém, acabou por ser detido.



Esta quarta-feira, o Ministério Público adiantou que os 23 suspeitos detidos pelas agressões a jogadores e treinadores do Sporting na Academia de Alcochete estão indiciados pelos crimes de "introdução em lugar vedado ao público, ameaça agravada, ofensa à integridade física qualificada, sequestro, dano com violência, detenção de arma proibida, incêndio florestal, resistência e coação sobre funcionários e também de um crime de terrorismo".



No comunicado, o MP explica que os detidos "entraram, sem autorização, naquelas instalações onde se encontrava a equipa principal do SCP, tendo ameaçado e agredido jogadores e técnicos e causado estragos nos equipamentos bem como em diversas viaturas".

Os 23 detidos já estão a ser ouvidos no Tribunal do Barreiro, depois de ter chegado o respectivo processo. "Por entender que devem ser aplicadas aos arguidos medidas de coação diversas de termo de identidade e residência, o Ministério Público decidiu apresentar os detidos a primeiro interrogatório judicial no Juízo de Instrução Criminal do Barreiro".

Depois de identificados, os arguidos começarão a ser ouvidos pelo juiz esta quinta-feira às 10h.