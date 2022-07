Ana Borges: 'Vai passar a ser 'normal' uma futebolista engravidar, parar uma época e depois voltar'

Podia ter em casa 143 camisolas, tantas quantos quantos os jogos que fez por Portugal. Mas Ana Borges, que vai em breve ultrapassar Carla Couto (145) como a mais internacional de sempre na seleção feminina de futebol, não as costuma guardar. Aliás, a do último Europeu, deu-a ao sobrinho. Com 32 anos, acredita que o fim da carreira está perto. Depois, pondera ser mãe. E tem como desejo "ter dois meninos".

Nasceu em Gouveia, junto à serra da Estrela, mas não foi por viver no interior do país que deixou de ter uma carreira ímpar no futebol feminino. Ana Borges poderá mesmo tornar-se durante o Europeu (a decorrer em Inglaterra de 6 a 31 de julho) na jogadora mais internacional de sempre. Para que isso aconteça, só tem de fazer os três jogos da fase de grupos (Suíça, Holanda e Suécia). Com essas três internacionalizações, chegará às 146, ultrapassando as 145 de Carla Couto.