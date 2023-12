Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

Astronautas provam que é possível viver na Lua a partir de gruta dos Açores

Ao longo dos sete dias dentro da Gruta do Natal, a equipa Crew Zero realizou vários estudos relacionados com o impacto das missões espaciais no corpo humano, e com o propósito de testar os limites humanos ao viver em ambientes extremos.