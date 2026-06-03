Uma plantação única no mundo

Local bastante procurado na ilha micaelense, a exploração agrícola Ananases Augusto Arruda é uma plantação aberta ao público desde 1919. Ali, os visitantes têm oportunidade de ver todo o processo de produção de ananás em estufa de vidro de São Miguel, único no mundo nestes moldes. “Fomos inclusive reconhecidos pelo Governo Regional dos Açores como ponto de interesse turístico, pela vertente demonstrativa da nossa plantação”, destacam os responsáveis da empresa.

Para além da demonstração da cultura do ananás em estufa de vidro, os visitantes também podem adquirir produtos confeccionados na plantação, tais como o licor de ananás, o doce de ananás, sumo de ananás, gelado de ananás, que estão disponíveis na nossa loja e no nosso bar.

No que diz respeito ao futuro da Ananases Augusto Arruda, tendo uma vertente demonstrativa, o maior desafio, de momento, é a continuação e melhoria do fluxo turístico, de modo a poder ser visitada por mais pessoas ao longo de todo o ano, evitando a sazonalidade.

Além da demonstração da cultura do ananás em estufa de vidro, os visitantes também podem adquirir produtos confeccionados na plantação, tais como o licor de ananás, o doce de ananás, sumo de ananás e gelado de ananás.