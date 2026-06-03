Um oásis no coração de Ponta Delgada: a nova vida do São Miguel Park Hotel

Há lugares que, pela sua
localização, definem o ritmo e a geografia de uma cidade. No centro de Ponta
Delgada, onde dinâmica urbana se cruza com a serenidade dos históricos jardins
botânicos, o São Miguel Park Hotel acaba de escrever um novo capítulo na sua
história. Mais do que uma renovação total de quartos e áreas comuns, a unidade da
Bensaude Hotels reforça o conceito de se apresentar como uma extensão natural
da própria cidade: um refúgio onde o conforto contemporâneo “escuta” a memória
e a envolvente.
A intervenção, assinada pelo atelier
Lemon Variance, seguiu uma premissa clara: trazer o exterior para dentro. Ao
entrar, a luz de São Miguel é filtrada por espaços amplos e fluidos. Mais do
que um mero exercício estético, a paleta de cores que comporta verdes
profundos, laranjas e amarelos, é uma homenagem direta à natureza açoriana,
complementada pelo calor da madeira de nogueira, tecidos texturizados e
elementos cerâmicos que remetem para a terra.
A remodelação eliminou barreiras físicas, e integrou as áreas sociais num conceito de lounge que flui naturalmente entre o restaurante, o bar e a zona da piscina.
A centralidade do hotel é um dos
seus maiores trunfos, permitindo ao hóspede o privilégio de explorar a capital
açoriana a pé. No entanto, o convite é também para a permanência. A remodelação
eliminou barreiras físicas, e integrou as áreas sociais num conceito de lounge
que flui naturalmente entre o restaurante, o bar e a zona da piscina,
garantindo uma liberdade de movimentos renovada.
Para o diretor do São Miguel Park
Hotel, Paulo Jorge Botelho, esta transformação é o culminar de uma visão
estratégica que privilegia a experiência do cliente e a ligação à comunidade: “Com
esta remodelação, não quisemos apenas atualizar o espaço, mas sim criar um
verdadeiro oásis urbano. Procurámos a leveza e a fluidez, assegurando que o
hotel é, simultaneamente, um ponto de partida para a aventura na ilha e um
porto de abrigo para as famílias que nos visitam.”
Procurámos a leveza e a fluidez, assegurando que o hotel é, simultaneamente, um ponto de partida para a aventura na ilha e um porto de abrigo para as famílias que nos visitam.
Paulo Jorge Botelho, diretor do São Miguel Park Hotel
Nos quartos, a atenção ao detalhe
é minuciosa, com pormenores temáticos de árvores e aves que reforçam o pilar natureza
e aventura. O design de interiores foi pensado para garantir uma estadia
tranquila, funcionando como ponto de partida para exploração ativa da ilha. As
áreas comuns foram igualmente ampliadas, nomeadamente o restaurante e a zona
lounge, que agora beneficiam de uma maior exposição solar e de uma transição
fluida para o bar e para a piscina.
A par da renovação física, o
hotel apresenta uma nova identidade visual que reflete uma evolução para a “simplicidade
consciente”. Num equilíbrio entre a hospitalidade histórica da Bensaude Hotels
e a sua visão contemporânea, o renovado São Miguel Park Hotel reafirma-se como
uma referência em Ponta Delgada, onde a herança do passado encontra o conforto
do futuro.