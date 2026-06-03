Um oásis no coração de Ponta Delgada: a nova vida do São Miguel Park Hotel

Há lugares que, pela sua localização, definem o ritmo e a geografia de uma cidade. No centro de Ponta Delgada, onde dinâmica urbana se cruza com a serenidade dos históricos jardins botânicos, o São Miguel Park Hotel acaba de escrever um novo capítulo na sua história. Mais do que uma renovação total de quartos e áreas comuns, a unidade da Bensaude Hotels reforça o conceito de se apresentar como uma extensão natural da própria cidade: um refúgio onde o conforto contemporâneo “escuta” a memória e a envolvente.

A intervenção, assinada pelo atelier Lemon Variance, seguiu uma premissa clara: trazer o exterior para dentro. Ao entrar, a luz de São Miguel é filtrada por espaços amplos e fluidos. Mais do que um mero exercício estético, a paleta de cores que comporta verdes profundos, laranjas e amarelos, é uma homenagem direta à natureza açoriana, complementada pelo calor da madeira de nogueira, tecidos texturizados e elementos cerâmicos que remetem para a terra.

A remodelação eliminou barreiras físicas, e integrou as áreas sociais num conceito de lounge que flui naturalmente entre o restaurante, o bar e a zona da piscina.

A centralidade do hotel é um dos seus maiores trunfos, permitindo ao hóspede o privilégio de explorar a capital açoriana a pé. No entanto, o convite é também para a permanência. A remodelação eliminou barreiras físicas, e integrou as áreas sociais num conceito de lounge que flui naturalmente entre o restaurante, o bar e a zona da piscina, garantindo uma liberdade de movimentos renovada.

Para o diretor do São Miguel Park Hotel, Paulo Jorge Botelho, esta transformação é o culminar de uma visão estratégica que privilegia a experiência do cliente e a ligação à comunidade: “Com esta remodelação, não quisemos apenas atualizar o espaço, mas sim criar um verdadeiro oásis urbano. Procurámos a leveza e a fluidez, assegurando que o hotel é, simultaneamente, um ponto de partida para a aventura na ilha e um porto de abrigo para as famílias que nos visitam.”

Procurámos a leveza e a fluidez, assegurando que o hotel é, simultaneamente, um ponto de partida para a aventura na ilha e um porto de abrigo para as famílias que nos visitam. Paulo Jorge Botelho, diretor do São Miguel Park Hotel

Nos quartos, a atenção ao detalhe é minuciosa, com pormenores temáticos de árvores e aves que reforçam o pilar natureza e aventura. O design de interiores foi pensado para garantir uma estadia tranquila, funcionando como ponto de partida para exploração ativa da ilha. As áreas comuns foram igualmente ampliadas, nomeadamente o restaurante e a zona lounge, que agora beneficiam de uma maior exposição solar e de uma transição fluida para o bar e para a piscina.

A par da renovação física, o hotel apresenta uma nova identidade visual que reflete uma evolução para a “simplicidade consciente”. Num equilíbrio entre a hospitalidade histórica da Bensaude Hotels e a sua visão contemporânea, o renovado São Miguel Park Hotel reafirma-se como uma referência em Ponta Delgada, onde a herança do passado encontra o conforto do futuro.