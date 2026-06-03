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Produzir com excelência e qualidade

Federação Agrícola dos Açores afirma que o caminho que o setor agrícola do arquipélago deve seguir para se valorizar e garantir um futuro mais sustentável e competitivo passa pelos produtos únicos e diferenciados.

A agricultura faz parte da identidade da região.
03 junho 2026 11:16

Falar da agricultura nos Açores é falar de pessoas, de famílias e de um modo de vida que faz parte da identidade da região. Em continua a ter um peso muito relevante, não só na economia, mas também na forma como o território é cuidado e vivido no dia a dia.

Ao longo dos anos, os agricultores têm sabido adaptar-se às mudanças, modernizar as suas explorações e melhorar a qualidade do que produzem. Hoje existe um cuidado, cada vez maior, para com a sustentabilidade, o bem-estar animal e a preservação da natureza, aspetos que os agricultores açorianos conhecem bem e procuram integrar cada vez mais no seu trabalho diário.

A tem tido um papel importante neste percurso. Ao apoiar os agricultores, ao promover a partilha de conhecimento e ao contribuir para a organização do setor, ajuda a garantir que a agricultura na região se mantém forte e preparada para o futuro.

A agricultura continua a ser a atividade económica principal no desenvolvimento da região. Os desafios existem. As alterações climáticas, os custos de produção e as exigências do mercado obrigam a uma adaptação constante. Mas também é verdade que hoje há uma maior valorização de produtos com origem, qualidade e autenticidade, e os Açores têm muito a oferecer nesse sentido.

Jorge Alberto Serpa da Costa Rita, presidente da Federação Agrícola dos Açores.
Jorge Alberto Serpa da Costa Rita, presidente da Federação Agrícola dos Açores.

Produtos que se afirmam pela sua qualidade e diferenciação

A carne açoriana, os lacticínios produzidos na região e outros produtos locais têm vindo a afirmar-se pela sua qualidade e diferenciação, conquistando espaço dentro e fora do país. A exportação continua a crescer, de forma gradual e sustentada, e representa hoje uma oportunidade importante para dar maior visibilidade ao que se produz nos Açores. A ligação à natureza, o modelo de produção em pastagem e a aposta na qualidade são fatores que distinguem os produtos açorianos num mercado cada vez mais competitivo e exigente.

O desígnio da Região Autónoma dos Açores deve passar por produzir com excelência e qualidade, e não pela quantidade. Esse é o caminho para valorizar verdadeiramente os produtos e garantir um futuro mais sustentável e competitivo para o setor agrícola açoriano.

No fundo, investir na agricultura açoriana é investir na região, é apoiar quem trabalha todos os dias no terreno e ajudar a garantir que esta atividade continua a ter futuro para as próximas gerações.

A Federação Agrícola dos Açores apoia os agricultores, promovendo a partilha de conhecimento, e, ao contribuir para a organização do setor, ajuda a garantir que a agricultura na região se mantém forte e preparada para o futuro.