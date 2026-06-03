Falar da agricultura nos
Açores é falar de pessoas, de famílias e de um modo de vida que faz parte da
identidade da região. Em São Miguel, este setor continua a ter um peso muito
relevante, não só na economia, mas também na forma como o território é cuidado
e vivido no dia a dia.
Ao longo dos anos, os
agricultores têm sabido adaptar-se às mudanças, modernizar as suas explorações
e melhorar a qualidade do que produzem. Hoje existe um cuidado, cada vez maior,
para com a sustentabilidade, o bem-estar animal e a preservação da natureza,
aspetos que os agricultores açorianos conhecem bem e procuram integrar cada vez
mais no seu trabalho diário.
A Federação Agrícola dos
Açores tem tido um papel importante neste percurso. Ao apoiar os agricultores,
ao promover a partilha de conhecimento e ao contribuir para a organização do
setor, ajuda a garantir que a agricultura na região se mantém forte e preparada
para o futuro.
A agricultura continua a
ser a atividade económica principal no desenvolvimento da região. Os desafios existem. As
alterações climáticas, os custos de produção e as exigências do mercado obrigam
a uma adaptação constante. Mas também é verdade que hoje há uma maior
valorização de produtos com origem, qualidade e autenticidade, e os Açores têm
muito a oferecer nesse sentido.
Produtos que se afirmam
pela sua qualidade e diferenciação
A carne açoriana, os
lacticínios produzidos na região e outros produtos locais têm vindo a
afirmar-se pela sua qualidade e diferenciação, conquistando espaço dentro e
fora do país. A exportação continua a crescer, de forma gradual e sustentada, e
representa hoje uma oportunidade importante para dar maior visibilidade ao que
se produz nos Açores. A ligação à natureza, o modelo de produção em pastagem e
a aposta na qualidade são fatores que distinguem os produtos açorianos num
mercado cada vez mais competitivo e exigente.
O desígnio da Região
Autónoma dos Açores deve passar por produzir com excelência e qualidade, e não
pela quantidade. Esse é o caminho para valorizar verdadeiramente os produtos e
garantir um futuro mais sustentável e competitivo para o setor agrícola açoriano.
No fundo, investir na
agricultura açoriana é investir na região, é apoiar quem trabalha todos os dias
no terreno e ajudar a garantir que esta atividade continua a ter futuro para as
próximas gerações.
A Federação Agrícola dos Açores apoia os agricultores, promovendo a partilha de conhecimento, e, ao contribuir para a organização do setor, ajuda a garantir que a agricultura na região se mantém forte e preparada para o futuro.