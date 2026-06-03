Falar da agricultura nos Açores é falar de pessoas, de famílias e de um modo de vida que faz parte da identidade da região. Em São Miguel, este setor continua a ter um peso muito relevante, não só na economia, mas também na forma como o território é cuidado e vivido no dia a dia.

Ao longo dos anos, os agricultores têm sabido adaptar-se às mudanças, modernizar as suas explorações e melhorar a qualidade do que produzem. Hoje existe um cuidado, cada vez maior, para com a sustentabilidade, o bem-estar animal e a preservação da natureza, aspetos que os agricultores açorianos conhecem bem e procuram integrar cada vez mais no seu trabalho diário.

A Federação Agrícola dos Açores tem tido um papel importante neste percurso. Ao apoiar os agricultores, ao promover a partilha de conhecimento e ao contribuir para a organização do setor, ajuda a garantir que a agricultura na região se mantém forte e preparada para o futuro.

A agricultura continua a ser a atividade económica principal no desenvolvimento da região. Os desafios existem. As alterações climáticas, os custos de produção e as exigências do mercado obrigam a uma adaptação constante. Mas também é verdade que hoje há uma maior valorização de produtos com origem, qualidade e autenticidade, e os Açores têm muito a oferecer nesse sentido.

Produtos que se afirmam pela sua qualidade e diferenciação

A carne açoriana, os lacticínios produzidos na região e outros produtos locais têm vindo a afirmar-se pela sua qualidade e diferenciação, conquistando espaço dentro e fora do país. A exportação continua a crescer, de forma gradual e sustentada, e representa hoje uma oportunidade importante para dar maior visibilidade ao que se produz nos Açores. A ligação à natureza, o modelo de produção em pastagem e a aposta na qualidade são fatores que distinguem os produtos açorianos num mercado cada vez mais competitivo e exigente.

O desígnio da Região Autónoma dos Açores deve passar por produzir com excelência e qualidade, e não pela quantidade. Esse é o caminho para valorizar verdadeiramente os produtos e garantir um futuro mais sustentável e competitivo para o setor agrícola açoriano.

No fundo, investir na agricultura açoriana é investir na região, é apoiar quem trabalha todos os dias no terreno e ajudar a garantir que esta atividade continua a ter futuro para as próximas gerações.

A Federação Agrícola dos Açores apoia os agricultores, promovendo a partilha de conhecimento, e, ao contribuir para a organização do setor, ajuda a garantir que a agricultura na região se mantém forte e preparada para o futuro.