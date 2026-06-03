O segredo mais bem guardado do Atlântico

No meio do
Atlântico, nove ilhas surpreendem pela sua beleza, cultura e hospitalidade. No
arquipélago dos Açores, os trilhos convidam a conhecer uma região única, o mar
proporciona experiências inesquecíveis, as cidades são pedaços ricos de História
e a gastronomia está entre o melhor que se oferece em Portugal. “Os Açores são
um destino de descoberta e contemplação”, afirma Luís Rego, administrador da
Ilha Verde Rent a Car, empresa que há mais de 50 anos permite aos visitantes
explorar e desvendar os mistérios dos Açores. É verdade! E como vale a pena
conhecer a região!
A Lagoa das
Sete Cidades, em São Miguel, é uma das Sete Maravilhas Naturais de Portugal, na
categoria Zonas Aquáticas não Marinhas, e classificada como Paisagem Protegida
da Rede Natura 2000.
Também a Paisagem
Vulcânica da Ilha do Pico foi eleita uma das Sete Maravilhas Naturais de
Portugal, na categoria de Grandes Relevos. Ali, no Pico, a Paisagem Protegida
da Vinha é Património da UNESCO. Assim como a capital da Terceira, Angra do
Heroísmo, classificada igualmente como Património Mundial da UNESCO.
Quatro
locais de visita obrigatória, claro está, mas há mais lagoas vulcânicas,
montanhas e cidades para conhecer. Assim como grutas para explorar, trilhos
para calcorrear, atividades de lazer para experimentar e pratos para provar.
“Os Açores
são um destino que não sofre excessiva pressão, mesmo na época de verão, e onde
continuará a beneficiar de espaço, de um clima ameno e da possibilidade de
usufruir de múltiplas atividades marítimas e na natureza verdejante, com
relativa facilidade, uma vez que as distâncias são curtas e que todas as ilhas,
embora diversificadas, possuem estas características raras e concentradas.”
Palavras de quem sabe. São de Graça Silva, diretora de Vendas e Marketing no
Grupo SATA, que convida a visitar a arquipélago. Convite aceite, afinal, ir aos
Açores, é mais do que uma viagem: é uma experiência autêntica, sustentável e
verdadeiramente transformadora. Venha daí!