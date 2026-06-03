O segredo mais bem guardado do Atlântico

No meio do Atlântico, nove ilhas surpreendem pela sua beleza, cultura e hospitalidade. No arquipélago dos Açores, os trilhos convidam a conhecer uma região única, o mar proporciona experiências inesquecíveis, as cidades são pedaços ricos de História e a gastronomia está entre o melhor que se oferece em Portugal. “Os Açores são um destino de descoberta e contemplação”, afirma Luís Rego, administrador da Ilha Verde Rent a Car, empresa que há mais de 50 anos permite aos visitantes explorar e desvendar os mistérios dos Açores. É verdade! E como vale a pena conhecer a região!

A Lagoa das Sete Cidades, em São Miguel, é uma das Sete Maravilhas Naturais de Portugal, na categoria Zonas Aquáticas não Marinhas, e classificada como Paisagem Protegida da Rede Natura 2000.

Também a Paisagem Vulcânica da Ilha do Pico foi eleita uma das Sete Maravilhas Naturais de Portugal, na categoria de Grandes Relevos. Ali, no Pico, a Paisagem Protegida da Vinha é Património da UNESCO. Assim como a capital da Terceira, Angra do Heroísmo, classificada igualmente como Património Mundial da UNESCO.

Quatro locais de visita obrigatória, claro está, mas há mais lagoas vulcânicas, montanhas e cidades para conhecer. Assim como grutas para explorar, trilhos para calcorrear, atividades de lazer para experimentar e pratos para provar.

“Os Açores são um destino que não sofre excessiva pressão, mesmo na época de verão, e onde continuará a beneficiar de espaço, de um clima ameno e da possibilidade de usufruir de múltiplas atividades marítimas e na natureza verdejante, com relativa facilidade, uma vez que as distâncias são curtas e que todas as ilhas, embora diversificadas, possuem estas características raras e concentradas.” Palavras de quem sabe. São de Graça Silva, diretora de Vendas e Marketing no Grupo SATA, que convida a visitar a arquipélago. Convite aceite, afinal, ir aos Açores, é mais do que uma viagem: é uma experiência autêntica, sustentável e verdadeiramente transformadora. Venha daí!