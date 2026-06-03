O epicentro da cultura açoriana

Se as paredes falassem, as do Coliseu Micaelense contariam a história de uma ilha inteira. Afirmando-se, desde 1917, como a maior casa de espetáculos dos Açores, este icónico edifício em Ponta Delgada é um testemunho vivo de como a tradição e a vanguarda podem coexistir em perfeita harmonia.

Aquilo que começou há mais de um século como um projeto arrojado para exibir cinema e artes circenses evoluiu para uma sala de espetáculos de classe mundial. Parte indissociável da identidade micaelense, o Coliseu é o palco de celebrações históricas, como os seculares Grandes Bailes de Carnaval (desde 1921) e, mais recentemente, o deslumbrante Grande Baile de Réveillon (desde 2006), que todos os anos atrai uma audiência cosmopolita.

Roberto Carlos, Mariza, Gipsy Kings e Martinho da Vila são apenas alguns dos astros que já sentiram a energia vibrante de uma plateia que pode chegar aos dois mil espetadores.

A metamorfose definitiva ocorreu no início do novo milénio. Adquirido pela Câmara Municipal de Ponta Delgada em 2002, o espaço foi submetido a uma profunda requalificação. O resultado? Um cruzamento perfeito entre a arquitetura clássica e as exigências técnicas contemporâneas.

Reaberto em 2005, o Coliseu provou ser um anfitrião de excelência. Roberto Carlos, Mariza, Gipsy Kings e Martinho da Vila são apenas alguns dos astros que já sentiram a energia vibrante de uma plateia que pode chegar aos dois mil espetadores. A sua reconhecida multifuncionalidade permite-lhe transformar-se e adaptar-se, com igual elegância, a uma ópera imponente, a um concerto intimista ou a um evento corporativo de luxo.

Visitas guiadas

Numa simbiose entre passado e futuro, o Coliseu Micaelense abre ainda as suas portas durante o dia. As visitas guiadas oferecem um olhar privilegiado sobre os bastidores e a história deste gigante de pedra e veludo, reforçando o seu compromisso não apenas como palco de espetáculos, mas como o verdadeiro motor de projeção cultural e artística, de Ponta Delgada e da Região Autónoma dos Açores.

A multifuncionalidade do Coliseu Micaelense permite-lhe transformar-se e adaptar-se, com igual elegância, a uma ópera, a um concerto intimista ou a um evento corporativo de luxo.