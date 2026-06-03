O epicentro da cultura açoriana

Se as paredes falassem, as do Coliseu Micaelense contariam a
história de uma ilha inteira. Afirmando-se, desde 1917, como a maior casa de espetáculos
dos Açores, este icónico edifício em Ponta Delgada é um testemunho vivo de como
a tradição e a vanguarda podem coexistir em perfeita harmonia.
Aquilo que começou há mais de um século como um projeto
arrojado para exibir cinema e artes circenses evoluiu para uma sala de
espetáculos de classe mundial. Parte indissociável da identidade micaelense, o
Coliseu é o palco de celebrações históricas, como os seculares Grandes Bailes
de Carnaval (desde 1921) e, mais recentemente, o deslumbrante Grande Baile de Réveillon
(desde 2006), que todos os anos atrai uma audiência cosmopolita.
Roberto Carlos, Mariza, Gipsy Kings e Martinho da Vila são apenas alguns dos astros que já sentiram a energia vibrante de uma plateia que pode chegar aos dois mil espetadores.
A metamorfose definitiva ocorreu no início do novo milénio.
Adquirido pela Câmara Municipal de Ponta Delgada em 2002, o espaço foi submetido
a uma profunda requalificação. O resultado? Um cruzamento perfeito entre a
arquitetura clássica e as exigências técnicas contemporâneas.
Reaberto em 2005, o Coliseu provou ser um anfitrião de
excelência. Roberto Carlos, Mariza, Gipsy Kings e Martinho da Vila são apenas
alguns dos astros que já sentiram a energia vibrante de uma plateia que pode chegar
aos dois mil espetadores. A sua reconhecida multifuncionalidade permite-lhe
transformar-se e adaptar-se, com igual elegância, a uma ópera imponente, a um concerto
intimista ou a um evento corporativo de luxo.
Visitas guiadas
Numa simbiose entre passado e futuro, o Coliseu Micaelense
abre ainda as suas portas durante o dia. As visitas guiadas oferecem um olhar privilegiado
sobre os bastidores e a história deste gigante de pedra e veludo, reforçando o
seu compromisso não apenas como palco de espetáculos, mas como o verdadeiro
motor de projeção cultural e artística, de Ponta Delgada e da Região Autónoma
dos Açores.
A multifuncionalidade do Coliseu Micaelense permite-lhe transformar-se e adaptar-se, com igual elegância, a uma ópera, a um concerto intimista ou a um evento corporativo de luxo.