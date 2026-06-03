Natureza, mar e História

Não basta
contemplar, tem de se experimentar. No concelho da Praia da Vitória, na Terceira, a natureza, o mar e a História
estão interligados e não há nada melhor do que experienciar diversas atividades
para sentir e viver o local e guardar memórias que nos vão acompanhar para
sempre. Ali, o contacto com a natureza e com o mar faz-se por trilhos
pedestres, caminhadas, atividades náuticas, aventuras para toda a família, em
segurança e num espaço de animação, convívio e alegria. Aliás, como nos
explicam, o que melhor caracteriza aquele território é a hospitalidade das suas
gentes, que abraçam quem os visita, levando-os a experimentar cada recanto,
cada lugar, cada sabor. Histórica e culturalmente, o Carnaval, a maior
manifestação de teatro popular amador no mundo, a cultura popular taurina, a presença
militar estrangeira na Base das Lajes, a vida e obra do escritor Vitorino
Nemésio, a cultura vitivinícola nos Biscoitos, os pauis da Praia, únicos no
mundo, são alguns atrativos do concelho, que, no seu conjunto, espelham a sua
identidade.
Para este verão, a animação está garantida. O principal
cartaz na Praia da Vitória são as Festas da Praia, que decorrem de 31 de julho
a 9 de agosto. “Em dez dias, quem nos visita pode vivenciar as nossas
tradições, um programa musical, com artistas regionais, nacionais e
internacionais, uma feira gastronómica cotada a nível nacional e um vasto
programa de atividades para todos os gostos”, garante Vânia Ferreira, presidente
da Câmara Municipal da Praia da Vitória. “Depois, em todas as freguesias, ao
longo do verão, ocorrem festas locais, com muita animação, tradições e alegria”,
acrescenta a autarca. E são dez as freguesias que constituem o concelho, além
da vila. “É essa diversidade que enriquece as experiências de quem nos visita”,
salienta.
Zonas balneares de sonho e freguesias
singulares
Outro cartão de visita do concelho são as zonas balneares
com as suas Bandeiras Azuis, que permitem momentos de descanso e de usufruto do
mar.
Motivos mais do que suficientes para visitar a Praia da
Vitória, onde o turismo tem cada vez mais peso económico, sendo um setor de
grande alavanca económica, que gera emprego. “Ao longo dos últimos anos, fruto
da estratégia de promoção do arquipélago, os projetos empresariais
multiplicaram-se, procurando sempre manter um cunho diferenciador e sem
massificação. Atualmente, o setor é estratégico e substantivo na estrutura
económica do concelho e da ilha”, conclui Vânia Ferreira.
Pontos de passagem obrigatória:
. Museu do Carnaval, Vila das Lajes
. Museu do Vinho dos Biscoitos
. Casa-Museu Vitorino Nemésio
. Núcleo Museológico da Base das Lajes
. Forte de Santa Catarina
. Pauis da Praia, da Pedreira e do Belo Jardim
Alcatra, peixe,
queijadas e vinhos
A Praia da Vitória apresenta uma gastronomia rica,
centrada na carne e no peixe e em produtos locais de enorme qualidade,
destacando-se a alcatra e as queijadas Conde da Praia. O concelho tem
igualmente uma vasta seleção de vinhos, com nota para os vinhos dos Biscoitos,
de terroir vulcânico único.