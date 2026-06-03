Natureza, mar e História

Não basta contemplar, tem de se experimentar. No concelho da Praia da Vitória, na Terceira, a natureza, o mar e a História estão interligados e não há nada melhor do que experienciar diversas atividades para sentir e viver o local e guardar memórias que nos vão acompanhar para sempre. Ali, o contacto com a natureza e com o mar faz-se por trilhos pedestres, caminhadas, atividades náuticas, aventuras para toda a família, em segurança e num espaço de animação, convívio e alegria. Aliás, como nos explicam, o que melhor caracteriza aquele território é a hospitalidade das suas gentes, que abraçam quem os visita, levando-os a experimentar cada recanto, cada lugar, cada sabor. Histórica e culturalmente, o Carnaval, a maior manifestação de teatro popular amador no mundo, a cultura popular taurina, a presença militar estrangeira na Base das Lajes, a vida e obra do escritor Vitorino Nemésio, a cultura vitivinícola nos Biscoitos, os pauis da Praia, únicos no mundo, são alguns atrativos do concelho, que, no seu conjunto, espelham a sua identidade.

Para este verão, a animação está garantida. O principal cartaz na Praia da Vitória são as Festas da Praia, que decorrem de 31 de julho a 9 de agosto. “Em dez dias, quem nos visita pode vivenciar as nossas tradições, um programa musical, com artistas regionais, nacionais e internacionais, uma feira gastronómica cotada a nível nacional e um vasto programa de atividades para todos os gostos”, garante Vânia Ferreira, presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória. “Depois, em todas as freguesias, ao longo do verão, ocorrem festas locais, com muita animação, tradições e alegria”, acrescenta a autarca. E são dez as freguesias que constituem o concelho, além da vila. “É essa diversidade que enriquece as experiências de quem nos visita”, salienta.

Zonas balneares de sonho e freguesias singulares

Outro cartão de visita do concelho são as zonas balneares com as suas Bandeiras Azuis, que permitem momentos de descanso e de usufruto do mar.

Motivos mais do que suficientes para visitar a Praia da Vitória, onde o turismo tem cada vez mais peso económico, sendo um setor de grande alavanca económica, que gera emprego. “Ao longo dos últimos anos, fruto da estratégia de promoção do arquipélago, os projetos empresariais multiplicaram-se, procurando sempre manter um cunho diferenciador e sem massificação. Atualmente, o setor é estratégico e substantivo na estrutura económica do concelho e da ilha”, conclui Vânia Ferreira.

Pontos de passagem obrigatória:

. Museu do Carnaval, Vila das Lajes

. Museu do Vinho dos Biscoitos

. Casa-Museu Vitorino Nemésio

. Núcleo Museológico da Base das Lajes

. Forte de Santa Catarina

. Pauis da Praia, da Pedreira e do Belo Jardim

Alcatra, peixe, queijadas e vinhos

A Praia da Vitória apresenta uma gastronomia rica, centrada na carne e no peixe e em produtos locais de enorme qualidade, destacando-se a alcatra e as queijadas Conde da Praia. O concelho tem igualmente uma vasta seleção de vinhos, com nota para os vinhos dos Biscoitos, de terroir vulcânico único.