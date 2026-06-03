Quem anda a descobrir São Miguel tem de “dar um pulo” à Gorreana para conhecer a fábrica e a plantação de chá mais antiga da Europa, ativa desde 1883. A experiência é ainda mais rica se for durante a época da apanha, que começou em abril e vai até outubro, visto que os visitantes podem acompanhar todo o processo de produção do chá — da colheita ao empacotamento. Além de ficar a conhecer todo o processo, os visitantes têm ainda os bónus da “paisagem envolvente, da ligação ao património açoriano e da possibilidade de provar um chá distinto pelo seu sabor e singularidade, que tornam a visita memorável e diferenciadora”, explica Martinho Coelho, responsável das Plantações de Chá Gorreana.

Mas que decisões-chave permitiram à Gorreana preservar o seu legado ao longo de seis gerações familiares sem perder competitividade num mercado global dominado por grandes produtores? “A dedicação contínua da família e dos trabalhadores permitiu manter o saber-fazer tradicional da produção de chá, enquanto a empresa se adaptou às exigências do mercado global através da modernização de equipamentos e processos”, responde Martinho Coelho, prosseguindo: “O facto de produzir um chá único, 100% europeu e biológico permitiu à Gorreana diferenciar-se. Além disso, o turismo e a forte ligação ao património açoriano reforçaram a competitividade e a sustentabilidade da marca ao longo do tempo.”

Assente no turismo, a operação tem crescido e para continuar nesse sentido, os responsáveis pretendem manter a apostar na colaboração com a Universidade dos Açores, com quem desenvolvem, orgulhosamente, chás como a coleção Momentos e Sentidos e os chás Verde e Preto Cerebral. O objetivo passa igualmente por apostar em “futuras parcerias com outras entidades, no desenvolvimento de chás diferenciadores e enriquecidos pelos seus potenciais benefícios para a saúde”. “Ambicionamos também aperfeiçoar as nossas blends, que têm sido muito bem recebidas pelos consumidores, como as edições de Natal e primavera, além de continuar a investir no desenvolvimento dos nossos chás brancos e oolongs”, conclui Martinho Coelho.