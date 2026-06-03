Marca Açores e agricultura, valor que se afirma

Num tempo em
que os territórios competem pela diferenciação, a agricultura açoriana
afirma-se como um dos seus mais fortes ativos estratégicos. Sustentada numa
matriz de qualidade, autenticidade e respeito ambiental, tem vindo a crescer de
forma consistente e a conquistar novos mercados, sem perder a sua identidade.
A Marca Açores
desempenha, neste contexto, um papel fundamental e preponderante nos tempos
hodiernos. Mais do que um selo de origem, é um compromisso coletivo com a
excelência, com o saber-fazer e com a história do território arquipelágico.
Funciona como garante de confiança junto do consumidor e como motor de
valorização dos produtos regionais, dos serviços e dos estabelecimentos
aderentes, reforçando a sua presença nos mercados regional, nacional e
internacional.
Os resultados
recentes confirmam esta trajetória, produção mais qualificada, exportações em
crescimento e um setor cada vez mais preparado para responder às exigências
globais. Este progresso assenta em investimento no conhecimento, na capacitação
dos agricultores e na modernização das explorações, mas também numa visão clara
de futuro.
A aposta na
sustentabilidade e na agricultura biológica, aliada à renovação geracional, bem
como o espírito empreendedor que caracteriza o povo açoriano, demonstra que os
Açores estão alinhados com as novas dinâmicas do setor agroalimentar. Mais do
que produzir, trata-se de produzir melhor, com responsabilidade, inovação e
valor acrescentado.
Coesão social, preservação da paisagem e identidade cultural
Num território
ultraperiférico, a agricultura não é apenas economia. É coesão social,
preservação da paisagem e identidade cultural. É o elo entre tradição e
inovação e entre as gerações que ousaram criar e as que persistem, mesmo em
dinâmicas completamente díspares.
A Marca Açores
simboliza essa ambição, levar ao mundo o melhor que se faz na região. É neste
equilíbrio entre raízes e futuro que a agricultura açoriana encontra a sua
maior força e o seu caminho.
Atualmente,
existem 301 promotores, das nove ilhas do arquipélago, num universo com cerca
de 9.000 selos Marca Açores, entre produtos alimentares, artesanato, serviços e
estabelecimentos.
A renovação geracional e espírito empreendedor do povo açoriano demonstram que os Açores estão alinhados com as novas dinâmicas do setor agroalimentar.