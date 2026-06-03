Marca Açores e agricultura, valor que se afirma

Num tempo em que os territórios competem pela diferenciação, a agricultura açoriana afirma-se como um dos seus mais fortes ativos estratégicos. Sustentada numa matriz de qualidade, autenticidade e respeito ambiental, tem vindo a crescer de forma consistente e a conquistar novos mercados, sem perder a sua identidade.

A Marca Açores desempenha, neste contexto, um papel fundamental e preponderante nos tempos hodiernos. Mais do que um selo de origem, é um compromisso coletivo com a excelência, com o saber-fazer e com a história do território arquipelágico. Funciona como garante de confiança junto do consumidor e como motor de valorização dos produtos regionais, dos serviços e dos estabelecimentos aderentes, reforçando a sua presença nos mercados regional, nacional e internacional.

Os resultados recentes confirmam esta trajetória, produção mais qualificada, exportações em crescimento e um setor cada vez mais preparado para responder às exigências globais. Este progresso assenta em investimento no conhecimento, na capacitação dos agricultores e na modernização das explorações, mas também numa visão clara de futuro.

A aposta na sustentabilidade e na agricultura biológica, aliada à renovação geracional, bem como o espírito empreendedor que caracteriza o povo açoriano, demonstra que os Açores estão alinhados com as novas dinâmicas do setor agroalimentar. Mais do que produzir, trata-se de produzir melhor, com responsabilidade, inovação e valor acrescentado.

Coesão social, preservação da paisagem e identidade cultural

Num território ultraperiférico, a agricultura não é apenas economia. É coesão social, preservação da paisagem e identidade cultural. É o elo entre tradição e inovação e entre as gerações que ousaram criar e as que persistem, mesmo em dinâmicas completamente díspares.

A Marca Açores simboliza essa ambição, levar ao mundo o melhor que se faz na região. É neste equilíbrio entre raízes e futuro que a agricultura açoriana encontra a sua maior força e o seu caminho.

Atualmente, existem 301 promotores, das nove ilhas do arquipélago, num universo com cerca de 9.000 selos Marca Açores, entre produtos alimentares, artesanato, serviços e estabelecimentos.

A renovação geracional e espírito empreendedor do povo açoriano demonstram que os Açores estão alinhados com as novas dinâmicas do setor agroalimentar.