Do ar surge um apoio fundamental no desenvolvimento do arquipélago

Com 85 anos de história, a SATA Azores Airlines tem contribuído para reforçar a imagem do arquipélago como um destino de qualidade, seguro, sustentável e confiável, para turistas e residentes. A empresa tem um papel ativo enquanto primeira anfitriã dos Açores neste objetivo, reconhecendo que a segurança do destino foi muito associada ao período da covid-19, uma vez que o arquipélago agilizou medidas que transmitiram a segurança de que os viajantes necessitavam. Não obstante, o facto de continuar a ser “um destino pouco massificado, tranquilo, que respeita a natureza e que promove práticas de desenvolvimento sustentável tem ajudado a consolidar este posicionamento”, começa por explicar Graça Silva, diretora de Vendas e Marketing no Grupo SATA.

Para Graça Silva, o esforço coletivo desenvolvido em alturas-chave e perante acontecimentos que provocam apreensão, ter a imagem dos Açores “associada a um destino tranquilo é sedutora em momentos de intranquilidade”. “Ao garantir a acessibilidade aérea ao arquipélago com critérios de responsabilidade ambiental e social, o Grupo SATA acaba por contribuir para este desenvolvimento harmonioso do arquipélago que todos procuram”, refere.

Uma operação sustentável

A sustentabilidade é um eixo central da atuação do Grupo SATA, estruturada nos pilares ambiental, social e de governação, com destaque para a vertente ambiental. A empresa foi pioneira em Portugal a obter a certificação ambiental IEnvA, da IATA, baseada em normas internacionais como a ISO 14001. Este reconhecimento obriga “à adoção de práticas que promovem a melhoria contínua e que têm como objetivo a redução do impacto ambiental das operações aéreas”, salienta a responsável do Grupo SATA. Entre as medidas implementadas destacam-se a descarbonização progressiva, a eficiência energética, o uso racional de recursos, o aumento da reciclagem e a aposta na digitalização para otimizar processos.

Voos 800 por semana (domésticos, internacionais e inter-ilhas) estão previstos pelo Grupo SATA para o verão, o que revela a importância que o transporte aéreo assume na região.

América do Norte e Europa

No que diz respeito ao plano estratégico, a SATA tem reforçado a promoção dos Açores como destino turístico diferenciado. A aposta passa pela consolidação de mercados historicamente relevantes, sobretudo na América do Norte — Boston, Toronto, Montreal e Nova Iorque —, onde a presença da diáspora açoriana potencia a ligação ao destino. “Nestes mercados, a mensagem de que os Açores são um excelente destino de férias, familiar para muitos, sempre próximo e tranquilo, tem sido valorizada”, afirma Graça Silva.

Na Europa, onde essa relação é menos evidente, a estratégia centra-se na promoção ativa junto de operadores e media especializados, privilegiando mercados que valorizam natureza, tranquilidade e autenticidade. “Optámos por criar vários momentos ao longo do ano para trazer aos Açores agentes de viagens, operadores, media especializados europeus e apresentar, in loco, os argumentos que nos distinguem dos demais destinos”, conta.

Elevados padrões

Quanto à segurança e à qualidade de serviço, constituem outro pilar essencial, do Grupo SATA. As companhias do Grupo seguem rigorosos padrões internacionais, incluindo certificações como a IOSA, da IATA, garantindo processos operacionais robustos, auditados e atualizados. A formação contínua das equipas e a implementação de sistemas de gestão de segurança (SMS) asseguram uma abordagem preventiva e orientada para a mitigação de riscos. Este compromisso é reconhecido em avaliações internacionais, reforçando a confiança na operação e o posicionamento do Grupo como uma companhia de elevados padrões.

"Os Açores são um destino que não sofre excessiva pressão, mesmo na época de verão”

"Apesar do contexto global instável que se vive, os Açores continuam a ser uma região com condições excecionais para quem procura desfrutar de férias junto ao mar e em plena natureza.” As palavras são de Graça Silva, diretora de Vendas e Marketing no Grupo SATA, que justifica a sua afirmação: “É um destino que não sofre excessiva pressão, mesmo na época de verão, e onde continuará a beneficiar de espaço, de um clima ameno e da possibilidade de usufruir de múltiplas atividades marítimas e na natureza verdejante, com relativa facilidade, uma vez que as distâncias são curtas e que todas as ilhas, embora diversificadas, possuem estas características raras e concentradas.”

A juntar a estas qualidades, a geografia do arquipélago tem o seu peso, dado ser um destino que está a apenas duas horas do continente, o que é um curto tempo de viagem e que está acessível a partir de Lisboa, Porto e Faro. Portanto, abrange os aeroportos nacionais, de norte a sul.

Segundo Graça Silva, a oferta para este verão é “muito cómoda, com múltiplas ligações por semana”. “Os horários foram construídos com o objetivo de oferecer a maior conectividade possível”, explica. Chegando aos Açores por uma das cinco portas de entrada, há combinações eficientes que “permitem desfrutar de mais do que uma ilha, num curto espaço de tempo”, assegura a responsável, acrescentando que “a oferta da Azores Airlines é constante e mantém-se para além do pico da estação de verão”.

A oferta da Azores Airlines é constante e mantém-se para além do pico da estação de verão. Graça Silva, Diretora de vendas e Marketing no Grupo SATA.

Além das ligações ao continente, a diretora de Vendas e Marketing no Grupo SATA informa que a companhia continua a proporcionar ligações entre os arquipélagos dos Açores e da Madeira. “É uma ótima opção para férias em família, pois pode combinar frenética atividade para os mais desportivos e irrequietos e descanso absoluto ao som apaziguador da natureza para os que precisam de viver um período em modo pausa”, conclui.