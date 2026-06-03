Do ar surge um apoio fundamental no desenvolvimento do arquipélago

Com 85 anos
de história, a SATA Azores Airlines tem contribuído para reforçar a imagem do
arquipélago como um destino de qualidade, seguro, sustentável e confiável, para
turistas e residentes. A empresa tem um papel ativo enquanto primeira anfitriã
dos Açores neste objetivo, reconhecendo que a segurança do destino foi muito
associada ao período da covid-19, uma vez que o arquipélago agilizou medidas
que transmitiram a segurança de que os viajantes necessitavam. Não obstante, o
facto de continuar a ser “um destino pouco massificado, tranquilo, que respeita
a natureza e que promove práticas de desenvolvimento sustentável tem ajudado a
consolidar este posicionamento”, começa por explicar Graça Silva, diretora de
Vendas e Marketing no Grupo SATA.
Para Graça
Silva, o esforço coletivo desenvolvido em alturas-chave e perante
acontecimentos que provocam apreensão, ter a imagem dos Açores “associada a um
destino tranquilo é sedutora em momentos de intranquilidade”. “Ao garantir a
acessibilidade aérea ao arquipélago com critérios de responsabilidade ambiental
e social, o Grupo SATA acaba por contribuir para este desenvolvimento
harmonioso do arquipélago que todos procuram”, refere.
Uma
operação sustentável
A
sustentabilidade é um eixo central da atuação do Grupo SATA, estruturada nos
pilares ambiental, social e de governação, com destaque para a vertente
ambiental. A empresa foi pioneira em Portugal a obter a certificação ambiental
IEnvA, da IATA, baseada em normas internacionais como a ISO 14001. Este
reconhecimento obriga “à adoção de práticas que promovem a melhoria contínua e
que têm como objetivo a redução do impacto ambiental das operações aéreas”,
salienta a responsável do Grupo SATA. Entre as medidas implementadas destacam-se
a descarbonização progressiva, a eficiência energética, o uso racional de
recursos, o aumento da reciclagem e a aposta na digitalização para otimizar
processos.
por semana (domésticos, internacionais e inter-ilhas) estão previstos pelo Grupo SATA para o verão, o que revela a importância que o transporte aéreo assume na região.
América
do Norte e Europa
No que diz
respeito ao plano estratégico, a SATA tem reforçado a promoção dos Açores como
destino turístico diferenciado. A aposta passa pela consolidação de mercados
historicamente relevantes, sobretudo na América do Norte — Boston, Toronto,
Montreal e Nova Iorque —, onde a presença da diáspora açoriana potencia a
ligação ao destino. “Nestes mercados, a mensagem de que os Açores são um
excelente destino de férias, familiar para muitos, sempre próximo e tranquilo,
tem sido valorizada”, afirma Graça Silva.
Na Europa,
onde essa relação é menos evidente, a estratégia centra-se na promoção ativa
junto de operadores e media especializados, privilegiando mercados que
valorizam natureza, tranquilidade e autenticidade. “Optámos por criar vários
momentos ao longo do ano para trazer aos Açores agentes de viagens, operadores,
media especializados europeus e apresentar, in loco, os
argumentos que nos distinguem dos demais destinos”, conta.
Elevados
padrões
Quanto à
segurança e à qualidade de serviço, constituem outro pilar essencial, do Grupo
SATA. As companhias do Grupo seguem rigorosos padrões internacionais, incluindo
certificações como a IOSA, da IATA, garantindo processos operacionais robustos,
auditados e atualizados. A formação contínua das equipas e a implementação de
sistemas de gestão de segurança (SMS) asseguram uma abordagem preventiva e
orientada para a mitigação de riscos. Este compromisso é reconhecido em
avaliações internacionais, reforçando a confiança na operação e o
posicionamento do Grupo como uma companhia de elevados padrões.
"Os Açores
são um destino que não sofre excessiva pressão, mesmo na época de verão”
"Apesar do contexto
global instável que se vive, os Açores continuam a ser uma região com condições
excecionais para quem procura desfrutar de férias junto ao mar e em plena
natureza.” As palavras são de Graça Silva, diretora de Vendas e Marketing no
Grupo SATA, que justifica a sua afirmação: “É um destino que não sofre
excessiva pressão, mesmo na época de verão, e onde continuará a beneficiar de
espaço, de um clima ameno e da possibilidade de usufruir de múltiplas
atividades marítimas e na natureza verdejante, com relativa facilidade, uma vez
que as distâncias são curtas e que todas as ilhas, embora diversificadas,
possuem estas características raras e concentradas.”
A juntar a
estas qualidades, a geografia do arquipélago tem o seu peso, dado ser um
destino que está a apenas duas horas do continente, o que é um curto tempo de
viagem e que está acessível a partir de Lisboa, Porto e Faro. Portanto, abrange
os aeroportos nacionais, de norte a sul.
Segundo
Graça Silva, a oferta para este verão é “muito cómoda, com múltiplas ligações
por semana”. “Os horários foram construídos com o objetivo de oferecer a maior
conectividade possível”, explica. Chegando aos Açores por uma das cinco portas
de entrada, há combinações eficientes que “permitem desfrutar de mais do que
uma ilha, num curto espaço de tempo”, assegura a responsável, acrescentando que
“a oferta da Azores Airlines é constante e mantém-se para além do pico da
estação de verão”.
A oferta da Azores Airlines é constante e mantém-se para além do pico da estação de verão.
Graça Silva, Diretora de vendas e Marketing no Grupo SATA.
Além das
ligações ao continente, a diretora de Vendas e Marketing no Grupo SATA informa
que a companhia continua a proporcionar ligações entre os arquipélagos dos
Açores e da Madeira. “É uma ótima opção para férias em família, pois pode
combinar frenética atividade para os mais desportivos e irrequietos e descanso
absoluto ao som apaziguador da natureza para os que precisam de viver um
período em modo pausa”, conclui.