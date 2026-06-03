Atlânticoline: coesão territorial e social

Essencial no transporte marítimo no arquipélago, a Atlânticoline desempenha um papel fundamental na coesão territorial e social dos Açores, assegurando a mobilidade de passageiros e viaturas entre ilhas e contribuindo para a aproximação das comunidades. Uma operação que decorre assente no equilíbrio entre critérios de sustentabilidade financeira e a missão de serviço público, considerada importante, dado que, nas ilhas do Triângulo (Faial, Pico e São Jorge), mais do que garantir a mobilidade de locais e turistas por motivos de lazer, a Atlânticoline é essencial para assegurar deslocações por motivos de saúde, educação e trabalho.

Para garantir a continuidade de uma boa operação, a Atlânticoline tem apostado na modernização dos seus serviços, nomeadamente através da melhoria das plataformas digitais de reserva e gestão de viagens. A empresa tem igualmente investido na melhoria da experiência do passageiro, tornando os processos de compra e embarque mais simples e eficientes.

Ao nível ambiental, a Atlânticoline adotou medidas de maior eficiência energética e operacional, procurando reduzir consumos e emissões, em linha com as metas de sustentabilidade e transição energética do setor marítimo.