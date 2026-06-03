Atlânticoline: coesão territorial e social

Essencial no
transporte marítimo no arquipélago, a Atlânticoline desempenha um papel
fundamental na coesão territorial e social dos Açores, assegurando a mobilidade
de passageiros e viaturas entre ilhas e contribuindo para a aproximação das
comunidades. Uma operação que decorre assente no equilíbrio entre critérios de
sustentabilidade financeira e a missão de serviço público, considerada importante,
dado que, nas ilhas do Triângulo (Faial, Pico e São Jorge), mais do que
garantir a mobilidade de locais e turistas por motivos de lazer, a
Atlânticoline é essencial para assegurar deslocações por motivos de saúde,
educação e trabalho.
Para
garantir a continuidade de uma boa operação, a Atlânticoline tem apostado na
modernização dos seus serviços, nomeadamente através da melhoria das
plataformas digitais de reserva e gestão de viagens. A empresa tem igualmente
investido na melhoria da experiência do passageiro, tornando os processos de
compra e embarque mais simples e eficientes.
Ao nível
ambiental, a Atlânticoline adotou medidas de maior eficiência energética e
operacional, procurando reduzir consumos e emissões, em linha com as metas de
sustentabilidade e transição energética do setor marítimo.
Época alta tem mais viagens
Entre junho e setembro, a Atlânticoline aumenta a frequência das viagens regulares entre as ilhas do Faial, Pico e São Jorge, bem como das ligações entre Flores e Corvo. Durante este período realiza também quatro ligações semanais do Triângulo à ilha Terceira, duas delas passando ainda pela Graciosa.