Açores: uma oportunidade para o talento jovem

Os Açores têm hoje condições únicas para se afirmarem como
um território atrativo para as novas gerações. É uma região segura, com
qualidade ambiental, forte sentido de comunidade e uma crescente capacidade de
inovação. Numa altura em que muitos jovens procuram maior equilíbrio entre vida
pessoal e profissional, os Açores apresentam-se como uma alternativa diferenciadora
e competitiva.
Os Açores estão a duas horas de distância aérea de Lisboa, a
capital do País, e dali a um passo do centro da Europa. Historicamente, o
arquipélago foi durante décadas uma terra de emigração. Hoje, os Açores
representam um território de oportunidades para o talento jovem, para a
inovação e para a mobilidade profissional, num quadro de pleno emprego e de uma
forte aposta nas políticas de qualificação e emprego.
Para o efeito, converge um conjunto alargado de medidas de
política pública de apoio à atração e fixação de talento jovem, alinhadas com
as expetativas e as necessidades nas diferentes fases do seu percurso académico
e profissional, designadamente na transição entre a escola e o mercado de
trabalho, com ações que promovem a estabilidade laboral e a valorização das
qualificações.
Os Açores podem ser o ponto de partida para uma carreira, para um projeto de vida e para uma geração açoriana, portuguesa e europeia que procura propósito, qualidade de vida e oportunidades reais de crescimento profissional.
Novas medidas atraem jovens
Através do pacote “+Jovem”, uma iniciativa inédita nos
Açores para atrair e fixar jovens qualificados, foi criada a medida “Estagiar
nos Açores”. Através desta nova medida, os jovens recém-diplomados com os
níveis 4 a 8 do Quadro Nacional de Qualificações, com idades compreendidas
entre os 18 e os 35 anos, com domicílio fiscal em Portugal podem fazer um
estágio de um a seis meses, em qualquer uma das ilhas, e conhecer novas
práticas e novas realidades de trabalho.
No mesmo sentido, criou-se a “Medida de Valorização
Salarial” também para apoiar os jovens residentes ou que decidam juntar-se ao
processo de desenvolvimento em curso nos Açores, com idade igual ou inferior a
35 anos, a iniciar o seu projeto de vida profissional no arquipélago,
beneficiando de um apoio financeiro equivalente à devolução do valor das
propinas e do IRS, desde que se comprometam a desenvolver a sua atividade
profissional na região durante cinco anos.
Os Açores são muito mais do que um destino turístico
Os Açores não são apenas um destino turístico no meio do
Atlântico. Podem ser o ponto de partida para uma carreira, para um projeto de
vida e para uma geração açoriana, portuguesa e europeia que procura propósito,
qualidade de vida e oportunidades reais de crescimento profissional através do
contacto com empresas inovadoras, instituições dinâmicas e setores em
transformação.
Nos Açores é possível trabalhar perto do mar, da natureza e
de uma comunidade acolhedora, em que cada jovem é visto como parte da solução e
do futuro de uma região que alia modernidade, sustentabilidade, desenvolvimento
inclusivo e proximidade humana. E a melhor forma de conhecer esta região é
vivendo-a, trabalhando nela, enquanto faz parte desta nova geração que escolhe
o Atlântico para começar o seu caminho.