Açores: uma oportunidade para o talento jovem

Os Açores têm hoje condições únicas para se afirmarem como um território atrativo para as novas gerações. É uma região segura, com qualidade ambiental, forte sentido de comunidade e uma crescente capacidade de inovação. Numa altura em que muitos jovens procuram maior equilíbrio entre vida pessoal e profissional, os Açores apresentam-se como uma alternativa diferenciadora e competitiva.

Os Açores estão a duas horas de distância aérea de Lisboa, a capital do País, e dali a um passo do centro da Europa. Historicamente, o arquipélago foi durante décadas uma terra de emigração. Hoje, os Açores representam um território de oportunidades para o talento jovem, para a inovação e para a mobilidade profissional, num quadro de pleno emprego e de uma forte aposta nas políticas de qualificação e emprego.

Para o efeito, converge um conjunto alargado de medidas de política pública de apoio à atração e fixação de talento jovem, alinhadas com as expetativas e as necessidades nas diferentes fases do seu percurso académico e profissional, designadamente na transição entre a escola e o mercado de trabalho, com ações que promovem a estabilidade laboral e a valorização das qualificações.

Os Açores podem ser o ponto de partida para uma carreira, para um projeto de vida e para uma geração açoriana, portuguesa e europeia que procura propósito, qualidade de vida e oportunidades reais de crescimento profissional.

Novas medidas atraem jovens

Através do pacote “+Jovem”, uma iniciativa inédita nos Açores para atrair e fixar jovens qualificados, foi criada a medida “Estagiar nos Açores”. Através desta nova medida, os jovens recém-diplomados com os níveis 4 a 8 do Quadro Nacional de Qualificações, com idades compreendidas entre os 18 e os 35 anos, com domicílio fiscal em Portugal podem fazer um estágio de um a seis meses, em qualquer uma das ilhas, e conhecer novas práticas e novas realidades de trabalho.

No mesmo sentido, criou-se a “Medida de Valorização Salarial” também para apoiar os jovens residentes ou que decidam juntar-se ao processo de desenvolvimento em curso nos Açores, com idade igual ou inferior a 35 anos, a iniciar o seu projeto de vida profissional no arquipélago, beneficiando de um apoio financeiro equivalente à devolução do valor das propinas e do IRS, desde que se comprometam a desenvolver a sua atividade profissional na região durante cinco anos.

Os Açores são muito mais do que um destino turístico

Os Açores não são apenas um destino turístico no meio do Atlântico. Podem ser o ponto de partida para uma carreira, para um projeto de vida e para uma geração açoriana, portuguesa e europeia que procura propósito, qualidade de vida e oportunidades reais de crescimento profissional através do contacto com empresas inovadoras, instituições dinâmicas e setores em transformação.

Nos Açores é possível trabalhar perto do mar, da natureza e de uma comunidade acolhedora, em que cada jovem é visto como parte da solução e do futuro de uma região que alia modernidade, sustentabilidade, desenvolvimento inclusivo e proximidade humana. E a melhor forma de conhecer esta região é vivendo-a, trabalhando nela, enquanto faz parte desta nova geração que escolhe o Atlântico para começar o seu caminho.