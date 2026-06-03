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Açores: uma oportunidade para o talento jovem

Secretaria Regional da Juventude, Habitação e Emprego cria medidas para atrair e fixar jovens qualificados e para apoiar residentes.

Território atrai novas gerações.
03 junho 2026 11:15

Os Açores têm hoje condições únicas para se afirmarem como um território atrativo para as novas gerações. É uma região segura, com qualidade ambiental, forte sentido de comunidade e uma crescente capacidade de inovação. Numa altura em que muitos jovens procuram maior equilíbrio entre vida pessoal e profissional, os Açores apresentam-se como uma alternativa diferenciadora e competitiva.

Os Açores estão a duas horas de distância aérea de Lisboa, a capital do País, e dali a um passo do centro da Europa. Historicamente, o arquipélago foi durante décadas uma terra de emigração. Hoje, os Açores representam um território de oportunidades para o talento jovem, para a inovação e para a mobilidade profissional, num quadro de pleno emprego e de uma forte aposta nas políticas de qualificação e emprego.

Para o efeito, converge um conjunto alargado de medidas de política pública de apoio à atração e fixação de talento jovem, alinhadas com as expetativas e as necessidades nas diferentes fases do seu percurso académico e profissional, designadamente na transição entre a escola e o mercado de trabalho, com ações que promovem a estabilidade laboral e a valorização das qualificações.

Os Açores podem ser o ponto de partida para uma carreira, para um projeto de vida e para uma geração açoriana, portuguesa e europeia que procura propósito, qualidade de vida e oportunidades reais de crescimento profissional.

Novas medidas atraem jovens

Através do pacote “+Jovem”, uma iniciativa inédita nos Açores para atrair e fixar jovens qualificados, foi criada a medida “Estagiar nos Açores”. Através desta nova medida, os jovens recém-diplomados com os níveis 4 a 8 do Quadro Nacional de Qualificações, com idades compreendidas entre os 18 e os 35 anos, com domicílio fiscal em Portugal podem fazer um estágio de um a seis meses, em qualquer uma das ilhas, e conhecer novas práticas e novas realidades de trabalho.

No mesmo sentido, criou-se a “Medida de Valorização Salarial” também para apoiar os jovens residentes ou que decidam juntar-se ao processo de desenvolvimento em curso nos Açores, com idade igual ou inferior a 35 anos, a iniciar o seu projeto de vida profissional no arquipélago, beneficiando de um apoio financeiro equivalente à devolução do valor das propinas e do IRS, desde que se comprometam a desenvolver a sua atividade profissional na região durante cinco anos.

Maria João Carreiro, secretária regional da Juventude, Habitação e Emprego
Maria João Carreiro, secretária regional da Juventude, Habitação e Emprego

Os Açores são muito mais do que um destino turístico

Os Açores não são apenas um destino turístico no meio do Atlântico. Podem ser o ponto de partida para uma carreira, para um projeto de vida e para uma geração açoriana, portuguesa e europeia que procura propósito, qualidade de vida e oportunidades reais de crescimento profissional através do contacto com empresas inovadoras, instituições dinâmicas e setores em transformação.

Nos Açores é possível trabalhar perto do mar, da natureza e de uma comunidade acolhedora, em que cada jovem é visto como parte da solução e do futuro de uma região que alia modernidade, sustentabilidade, desenvolvimento inclusivo e proximidade humana. E a melhor forma de conhecer esta região é vivendo-a, trabalhando nela, enquanto faz parte desta nova geração que escolhe o Atlântico para começar o seu caminho.