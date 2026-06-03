Açores: nove ilhas um destino de futuro

Falar dos Açores é falar de um território que se afirma, cada vez mais, como um destino turístico de qualidade, autêntico e sustentável. No coração do Atlântico, as nossas nove ilhas oferecem ao visitante uma experiência rara: a possibilidade de encontrar, num mesmo arquipélago, paisagens de força telúrica, mar de imensa biodiversidade, cultura viva, hospitalidade genuína e uma relação profunda entre as comunidades e a natureza.

O turismo nos Açores tem vindo a consolidar-se com base numa visão clara: crescer com equilíbrio, valorizar o território e garantir que cada visita contribui para proteger aquilo que nos torna únicos.

Os Açores não querem ser apenas um destino visitado; querem ser um destino sentido, compreendido e respeitado. É por isso que a sustentabilidade não é uma tendência ou um argumento promocional. É uma responsabilidade coletiva, assumida com rigor, que permitiu aos Açores afirmarem-se como o primeiro arquipélago do mundo certificado como destino turístico sustentável, Nível II Ouro, pela EarthCheck. Esta distinção reforça uma ambição: oferecer experiências de excelência, preservando o património natural, cultural e humano que foi herdado e que se tem o dever de transmitir às próximas gerações.

Mosaico de experiências

Da observação de cetáceos ao mergulho, dos trilhos pedestres às lagoas, das termas às paisagens protegidas, da gastronomia aos produtos locais, da cultura popular às manifestações contemporâneas, os Açores oferecem um mosaico de experiências que correspondem às preferências de visitantes cada vez mais atentos, exigentes e conscientes.

Cada ilha acrescenta uma voz própria a esta narrativa comum. Santa Maria abre-nos as portas do Sol, das baías e da História. São Miguel revela a exuberância das lagoas, das águas termais e dos jardins naturais. A Terceira convoca a celebração festiva, o património e a centralidade atlântica. A Graciosa distingue-se pela serenidade, pela vinha e pela delicadeza das suas paisagens. São Jorge afirma-se nas fajãs, nos sabores e na imponência das suas escarpas. O Pico eleva-nos à montanha, à vinha património mundial e à memória baleeira. O Faial cruza o mar, a ciência e a cosmopolita cidade da Horta. As Flores deslumbram pela abundância da água, do verde e da paisagem. O Corvo recorda-nos que a grandeza também se encontra na pequena escala, na autenticidade e na comunidade.

Visitar os Açores é aceitar um convite à descoberta pausada, à contemplação e ao encontro. É viajar por uma terra onde o mar aproxima, onde a natureza inspira e onde a cultura dá sentido ao lugar. Durante todo o ano, com estações amenas, entre o calor humano e o misticismo insular.

O Governo dos Açores deseja que faça parte dessa realidade. Sustentável, singular e inesquecível, onde cada ilha é uma experiência e o arquipélago, no seu todo, é uma promessa de futuro.

Visitar os Açores é aceitar um convite à descoberta pausada, à contemplação e ao encontro. É viajar por uma terra onde o mar aproxima, onde a natureza inspira e onde a cultura dá sentido ao lugar.