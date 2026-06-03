A pé pelas nove ilhas

O território revela-se por camadas. Na Terceira, os Mistérios Negros atravessam a a serra de Santa Bárbara, numa área de conservação integrada no Parque Natural da ilha. Em São Jorge, o percurso do Pico da Esperança desce até às fajãs, mostrando a arquitetura de plataformas de lava que se estendem sobre o mar. Nas Flores, o Poço da Ribeira do Ferreiro conduz a um anfiteatro natural de cascatas que se acumulam numa lagoa profunda, o Poço da Alagoinha.

Na Graciosa, o trilho Volta à Caldeira – Furna do Enxofre desce ao interior de uma caldeira até uma caverna com lago subterrâneo, dentro de Parque Natural, e evita a presença de trânsito automóvel, reforçando a sensação de silêncio. No Faial, os Dez Vulcões percorrem o alinhamento fissural da Caldeira, com cones recentes e pastagens de altitude, até ao campo vulcânico protegido do Capelinhos.

No Pico, a Montanha sobe 2.351 metros com sinalização graduada e zonas de segurança para resgate. Em São Miguel, a Lagoa do Fogo atravessa floresta de altitude com vista direta sobre a cratera.

Os trilhos oficiais não são apenas caminho bonito. São a forma certificada de entrar na paisagem dos Açores sem a partir. Para conhecer tudo aceda aqui.

Do vulcão ao prato: a cozinha do arquipélago

Nada como uma caminhada para abrir o apetite. E quando se fala de gastronomia açoriana é imprescindível falar do cozido das Furnas. Não usa fogão. As panelas descem de manhã cedo para as caldeiras vulcânicas de São Miguel, onde ficam enterradas cinco a seis horas. As carnes, os enchidos, as batatas e a couve absorvem vapor de enxofre e calor geotérmico direto. O sabor é fumado de dentro para fora e é impossível replicar noutro sítio. Há restaurantes que fazem reservas com dois dias de antecedência. Vale a pena ligar antes de chegar.

As lapas fecham o ciclo do vulcão pelo lado do mar. São moluscos do rochedo, tirados da lava e postos na brasa com manteiga de alho e sumo de limão. Servem-se quentes, com o líquido ainda a borbulhar. Imperdível porque é Açores inteiro num garfo.

O pasto atlântico dá o grosso, como o queijo de São Jorge DOP. O leite vem de vacas que pastam acima dos 600 metros, em campos expostos ao vento atlântico.

Carne que se desfaz na boca

Na grelha, o bife à Regional é o protagonista. Um bife alto de vaca dos campos abertos, não de curral fechado, grelhado com pimenta moída na hora, alho e ovo estrelado por cima. Sem molhos chiques. O segredo é a carne e nota-se logo a diferença. Porém, quais são os segredos mais bem guardados da gastronomia açoriana? Já que estamos na carne, destaque-se a alcatra da Terceira, que se cobre em alguidar de barro. É carne de vaca em cubos, com vinho tinto, louro, gordura de porco. Sete horas de forno. Cada família tem a medida de sal, que não partilha. Não é um prato de restaurante turístico, é um prato de domingo e de quem conhece alguém que conhece alguém.

No Faial, existem os torresmos de vinha-d'alhos, porco em cubos marinado em vinho, alho e louro, frito até a crosta estalar. Um petisco de tasquinha e sumo de laranja para cortar a gordura. É raro em guias turísticos, normalmente pergunta-se a quem mora lá. Algumas das boas refeições dos Açores vivem nos mercados às sete da manhã, nas tascas com ementa de giz e nas mesas de famílias, onde o anfitrião mata o porco no dia.

Os doces têm um lugar especial à mesa... ou fora dela

Há tanto por onde escolher que é difícil destacar os pratos principais do arquipélago. A juntar às supracitadas iguarias, que fazem crescer água na boca, podemos acrescentar o polvo guisado, com vinho de cheiro, o bife de atum ou os chicharros fritos com molho vilão.

Saltando para terra, acrescente-se a alheira de Santa Maria e na mesma ilha uma nota igualmente para o caldo de nabos ou as sopas do Império ou do Espírito Santo. Já o Faial e o Pico têm a molha de carne como prato típico. Precisamente no Pico, as refeições “têm” de ser acompanhadas pelos vinhos locais, provenientes de vinhas inseridas em paisagem que é Património Mundial da UNESCO. Os vinhos brancos são ótimos. Os tintos ou o vinho de cheiro também! Além do Pico, Terceira, Graciosa ou São Miguel também produzem vinhos que podem “casar” com a morçela ou o chouriço, excelentes enchidos da região.

Doçaria regional de excelência

O arquipélago é também conhecido pelos doces. As queijadas da Graciosa serão, quiçá, o produto mais famoso da ilha. A confeção deste doce tradicional de Vila da Praia, em forma de estrela, é toda realizada com ingrediente locais (leite, manteiga, ovo e açúcar) e ninguém sai da ilha com a boca amarga. Refira-se que em 2015, as queijadas da Graciosa receberam o selo “Marca Açores – Certificado pela Natureza”, tendo sido o primeiro produto da região a receber esta certificação.

Em São Miguel, o produto que “dá mais cartas” para os mais gulosos é a queijada de Vila Franca do Campo. Continuando nas queijadas, mas na Terceira, aponte-se as Dona Amélia, assim designadas depois de a rainha D. Amélia ter visitado os Açores em 1901.

Em São Jorge, as espécies são um doce típico e a sua designação assenta no uso de uma variedade de especiarias na confeção destes bolos que se assemelham a pequenas rosquilhas.

Produzido em todas as ilhas, apesar de ser originário do Vale das Furnas em São Miguel, o bolo lêvedo é uma iguaria feita com ovos, açúcar, manteiga, farinha, fermento, leite e sal e que pode ser barrado por manteiga, por exemplo. Quanto à massa sovada, é um pão doce feito com manteiga, ovos, açúcar e leite e que pode acompanhar diversos pratos.

Nota ainda para os licores locais, que podem ser de frutos tão distintos como maracujá, ananás e amora.