A paisagem não é só para moldura, é para experenciar

Em São Jorge, existe um trilho que desce a pique desde a Serra do Topo até à Fajã da Caldeira de Santo Cristo. São cerca de dez quilómetros, normalmente feitos em três a quatro horas, por antigos troços rurais e encostas íngremes. É um verdadeiro teste de resistência num percurso de esforço e isolamento, que oferece uma leitura muito direta da paisagem açoriana.

Nas Flores, a aventura é outra: com água. As ribeiras cortam a ilha de norte a sul em cascatas de dez, vinte… até 100 metros de queda. A única forma de as explorar a sério é em canyoning, descendo com elas, com corda, capacete e um fato de borracha apertado. O frio da água é real e o basalto escorregadio, mas é o tipo de experiência que se conta durante anos.

O geoturismo também tem matéria-prima forte. Na Terceira, na gruta Algar do Carvão, onde se desce ao interior de um vulcão que ainda respira, o chão é irregular, o teto pinga e há passagens que nos obrigam a dobrar para avançar. É uma das experiências geológicas mais impressionantes que se pode ter num país europeu.

No mar, Santa Maria tem um mergulho que justifica a viagem: a Baixa do Ambrósio, que se destaca pela biodiversidade e pela sensação de entrar num ponto oceânico muito maior do que a sua proximidade à costa faria supor. Já megulhar no Banco Princesa Alice será ainda mais impressionante. Partindo do Porto da Horta ou Madalena, após viagem de três horas, mergulha-se num monte submarino que cria condições para encontros com grandes pelágicos, jamantas cardumes e fauna associada a mar aberto.

No entanto, a dimensão física da aventura não se fica por aqui. Em São Miguel, o surf tem vindo a afirmar-se como uma presença constante, sobretudo na zona da Ribeira Grande, onde as ondulações atlânticas criam condições consistentes ao longo do ano. Na Terceira ou em São Jorge, também existem bons spots para fazer surf.

Depois do mar, a terra

Em terra, o BTT segue a mesma lógica de dureza em terra. Em São Miguel não falta oferta. Mas há muito mais. Trilhos que cruzam caminhos agrícolas, trilhos vulcânicos ou zonas de floresta densa no Faial exigem técnica de adaptação constante a um terreno que nunca é plano e raramente está seco.

A observação de aves introduz um ritmo diferente, mas igualmente exigente. Entre lagoas, falésias e zonas húmidas, como o Paul da Praia da Vitória, na Terceira, é possível encontrar espécies migratórias raras no contexto europeu. Ali, a atividade não se mede pela velocidade, mas pela atenção e pela capacidade de estar. Este instinto de observação é uma herança direta da baleação.

Os antigos vigias de baleias, que durante décadas mantiveram os olhos fixos no horizonte para localizar cetáceos, deixaram um legado de postos de observação recuperados. O lugar que servia para caçar é hoje património de conservação.

É isso que faz dos Açores um destino de aventura tão singular: não vendem apenas paisagem bonita. E enquanto a maioria dos turistas corre atrás de lagoas, quem procura de verdade encontra ilhas com aventuras em cada canto.

Ir à gruta Algar do Carvão é uma experiência geológica impressionante.