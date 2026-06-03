A paisagem não é só para moldura, é para experenciar

Em São Jorge, existe um trilho que desce a pique desde a
Serra do Topo até à Fajã da Caldeira de Santo Cristo. São cerca de dez
quilómetros, normalmente feitos em três a quatro horas, por antigos troços
rurais e encostas íngremes. É um verdadeiro teste de resistência num percurso
de esforço e isolamento, que oferece uma leitura muito direta da paisagem
açoriana.
Nas Flores, a aventura é outra: com água. As ribeiras cortam
a ilha de norte a sul em cascatas de dez, vinte… até 100 metros de queda. A
única forma de as explorar a sério é em canyoning, descendo com elas,
com corda, capacete e um fato de borracha apertado. O frio da água é real e o
basalto escorregadio, mas é o tipo de experiência que se conta durante anos.
O geoturismo também tem matéria-prima forte. Na Terceira, na
gruta Algar do Carvão, onde se desce ao interior de um vulcão que ainda respira,
o chão é irregular, o teto pinga e há passagens que nos obrigam a dobrar para
avançar. É uma das experiências geológicas mais impressionantes que se pode ter
num país europeu.
No mar, Santa Maria tem um mergulho que justifica a viagem: a
Baixa do Ambrósio, que se destaca pela biodiversidade e pela sensação de entrar
num ponto oceânico muito maior do que a sua proximidade à costa faria supor. Já
megulhar no Banco Princesa Alice será ainda mais impressionante. Partindo do
Porto da Horta ou Madalena, após viagem de três horas, mergulha-se num
monte submarino que cria condições para encontros com grandes pelágicos,
jamantas cardumes e fauna associada a mar aberto.
No entanto, a dimensão física da aventura não se fica por
aqui. Em São Miguel, o surf tem vindo a afirmar-se como uma presença
constante, sobretudo na zona da Ribeira Grande, onde as ondulações atlânticas
criam condições consistentes ao longo do ano. Na Terceira ou em São Jorge,
também existem bons spots para fazer surf.
Depois do mar, a terra
Em terra, o BTT segue a mesma lógica de dureza em terra. Em
São Miguel não falta oferta. Mas há muito mais. Trilhos que cruzam caminhos
agrícolas, trilhos vulcânicos ou zonas de floresta densa no Faial exigem
técnica de adaptação constante a um terreno que nunca é plano e raramente está
seco.
A observação de aves introduz um ritmo diferente, mas
igualmente exigente. Entre lagoas, falésias e zonas húmidas, como o Paul da
Praia da Vitória, na Terceira, é possível encontrar espécies migratórias raras
no contexto europeu. Ali, a atividade não se mede pela velocidade, mas pela
atenção e pela capacidade de estar. Este instinto de observação é uma herança
direta da baleação.
Os antigos vigias de baleias, que durante décadas mantiveram
os olhos fixos no horizonte para localizar cetáceos, deixaram um legado de
postos de observação recuperados. O lugar que servia para caçar é hoje
património de conservação.
É isso que faz dos Açores um destino de aventura tão
singular: não vendem apenas paisagem bonita. E enquanto a maioria dos turistas
corre atrás de lagoas, quem procura de verdade encontra ilhas com aventuras em
cada canto.
Ir à gruta Algar do Carvão é uma experiência geológica impressionante.