A liberdade de descobrir tudo ao seu ritmo

Num
arquipélago feito de nove ilhas, onde as estradas acabam muitas vezes no mar, a
forma como se chega aos lugares define toda a viagem. A Ilha Verde Rent a Car
percebeu isso há 55 anos e foi a partir dessa realidade que construiu a sua
proposta: dar aos visitantes autonomia para descobrirem os Açores ao seu ritmo.
A maior
empresa de aluguer automóvel do arquipélago tem presença nas principais
cidades, vilas, aeroportos e portos das ilhas, com frota que inclui viaturas
familiares, desportivas, todo-o-terreno, comerciais, de luxo e elétricas.
Manter essa frota recente é, naturalmente, um desafio constante, sobretudo
pelos elevados custos associados à renovação das viaturas. Ainda assim, a
empresa investe regularmente “numa frota moderna, segura e fiável, de forma a
garantir a melhor experiência e conforto aos clientes”, assegura Luís Rego, administrador
da Ilha Verde Rent a Car.
A
sustentabilidade está no centro da operação. Com o ISO 14001 implementado, Luís
Rego é direto: “Temos uma grande responsabilidade de contribuir para a proteção
de um território ímpar, no qual natureza e turismo devem caminhar em
equilíbrio.”
O futuro
passa, por isso, por uma visão sustentada e responsável. Num setor pressionado
pela saída da Ryanair e por uma sazonalidade crescente, a resposta é clara:
modernização contínua, digitalização dos serviços e qualificação das equipas,
para crescer preservando a qualidade do serviço e a confiança dos clientes.
Nos Açores,
a melhor viagem é a que se faz ao próprio ritmo.