A liberdade de descobrir tudo ao seu ritmo

Num arquipélago feito de nove ilhas, onde as estradas acabam muitas vezes no mar, a forma como se chega aos lugares define toda a viagem. A Ilha Verde Rent a Car percebeu isso há 55 anos e foi a partir dessa realidade que construiu a sua proposta: dar aos visitantes autonomia para descobrirem os Açores ao seu ritmo.

A maior empresa de aluguer automóvel do arquipélago tem presença nas principais cidades, vilas, aeroportos e portos das ilhas, com frota que inclui viaturas familiares, desportivas, todo-o-terreno, comerciais, de luxo e elétricas. Manter essa frota recente é, naturalmente, um desafio constante, sobretudo pelos elevados custos associados à renovação das viaturas. Ainda assim, a empresa investe regularmente “numa frota moderna, segura e fiável, de forma a garantir a melhor experiência e conforto aos clientes”, assegura Luís Rego, administrador da Ilha Verde Rent a Car.

A sustentabilidade está no centro da operação. Com o ISO 14001 implementado, Luís Rego é direto: “Temos uma grande responsabilidade de contribuir para a proteção de um território ímpar, no qual natureza e turismo devem caminhar em equilíbrio.”

O futuro passa, por isso, por uma visão sustentada e responsável. Num setor pressionado pela saída da Ryanair e por uma sazonalidade crescente, a resposta é clara: modernização contínua, digitalização dos serviços e qualificação das equipas, para crescer preservando a qualidade do serviço e a confiança dos clientes.

Nos Açores, a melhor viagem é a que se faz ao próprio ritmo.