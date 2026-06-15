Com dois ecrãs, o ASUS Zenbook DUO redefine o trabalho em mobilidade

A forma como trabalhamos mudou. O
teletrabalho, os voos de manhã cedo, as reuniões em cafés e aeroportos,
tornaram o portátil no centro de tudo, mas também expuseram a sua limitação
mais frustrante: um único ecrã nunca chega a quem gere vários projetos em
simultâneo. O ASUS Zenbook DUO (2026) foi construído para responder a essa
realidade, com dois ecrãs OLED de 14 polegadas integrados num chassis de 1,65
quilogramas.
A ASUS lançou a primeira versão do Zenbook
DUO há vários anos, mas a edição de 2026 representa um salto qualitativo
assinalável. O iF Design Award Gold 2026 reconheceu-o, destacando a integração
fluida dos dois painéis e a liberdade que o formato oferece para trabalhar e
criar em qualquer lugar.
Construído para resistir ao movimento
O chassis em Ceraluminum, material exclusivo
da ASUS que combina a leveza do alumínio com a resistência da cerâmica, passa
nos mesmos testes de resistência que os equipamentos militares. A dobradiça
oculta foi testada em mais de 40.000 ciclos de abertura e fecho. São garantias
que importam a quem usa o equipamento todos os dias, em condições que vão muito
além de uma secretária.
Uma experiência visual sem concessões
Os dois ecrãs ASUS Lumina Pro OLED, com
resolução 3K, taxa de atualização de 144Hz e 1000 nits de brilho, têm
revestimento antirreflexo, eficaz mesmo com luz natural intensa. São táteis,
compatíveis com caneta digital, e complementados por seis altifalantes com
certificação Dolby Atmos. Uma experiência que, em mobilidade, rivaliza com
qualquer monitor de secretária.
Modos de trabalho que se adaptam ao contexto
O teclado bluetooth destacável
transforma o equipamento conforme a necessidade: acoplado, funciona como um
portátil convencional; separado, os dois ecrãs OLED funcionam de forma
independente, aproximando-se de um tablet de ecrã duplo. O modo de
partilha cativa automaticamente quando os ecrãs ficam na posição horizontal e
permite que duas pessoas trabalhem em lados opostos do mesmo equipamento, sem
que ninguém precise de se levantar ou de rodar o computador. São detalhes de
conceção que revelam um produto pensado para uso real.
Potência e autonomia para um dia completo
O processador Intel Core Ultra X9 Série 3,
com aceleração de GPU de nível discreto, aguenta edição de vídeo 4K, fluxos de
trabalho com inteligência artificial e várias aplicações abertas em simultâneo
sem abrandamentos. A bateria dupla de 99Wh assegura mais de 18 horas de
autonomia com os dois ecrãs ativos, e o carregamento rápido chega aos 60% em 49
minutos.
O reconhecimento facial elimina passwords,
o cancelamento de ruído com inteligência artificial resolve um dos problemas
mais persistentes de quem trabalha em espaços partilhados, e o assistente
Copilot integrado automatiza tarefas repetitivas para quem se quer concentrar
no que importa.
Para quem trabalha em movimento com vários
projetos em simultâneo, a questão do espaço de ecrã é real e recorrente. O ASUS
Zenbook DUO (2026) responde a isso com uma arquitetura que o mercado ainda não
tinha conseguido compactar desta forma: dois ecrãs OLED de alta resolução,
bateria para um dia inteiro e um chassis em Ceraluminum que pesa 1,65
quilogramas. Disponível em Moher Gray, é a opção mais completa para quem não
quer abdicar de produtividade quando sai do escritório.