Com dois ecrãs, o ASUS Zenbook DUO redefine o trabalho em mobilidade

A forma como trabalhamos mudou. O teletrabalho, os voos de manhã cedo, as reuniões em cafés e aeroportos, tornaram o portátil no centro de tudo, mas também expuseram a sua limitação mais frustrante: um único ecrã nunca chega a quem gere vários projetos em simultâneo. O ASUS Zenbook DUO (2026) foi construído para responder a essa realidade, com dois ecrãs OLED de 14 polegadas integrados num chassis de 1,65 quilogramas.

A ASUS lançou a primeira versão do Zenbook DUO há vários anos, mas a edição de 2026 representa um salto qualitativo assinalável. O iF Design Award Gold 2026 reconheceu-o, destacando a integração fluida dos dois painéis e a liberdade que o formato oferece para trabalhar e criar em qualquer lugar.

Construído para resistir ao movimento

O chassis em Ceraluminum, material exclusivo da ASUS que combina a leveza do alumínio com a resistência da cerâmica, passa nos mesmos testes de resistência que os equipamentos militares. A dobradiça oculta foi testada em mais de 40.000 ciclos de abertura e fecho. São garantias que importam a quem usa o equipamento todos os dias, em condições que vão muito além de uma secretária.

Uma experiência visual sem concessões

Os dois ecrãs ASUS Lumina Pro OLED, com resolução 3K, taxa de atualização de 144Hz e 1000 nits de brilho, têm revestimento antirreflexo, eficaz mesmo com luz natural intensa. São táteis, compatíveis com caneta digital, e complementados por seis altifalantes com certificação Dolby Atmos. Uma experiência que, em mobilidade, rivaliza com qualquer monitor de secretária.

Modos de trabalho que se adaptam ao contexto

O teclado bluetooth destacável transforma o equipamento conforme a necessidade: acoplado, funciona como um portátil convencional; separado, os dois ecrãs OLED funcionam de forma independente, aproximando-se de um tablet de ecrã duplo. O modo de partilha cativa automaticamente quando os ecrãs ficam na posição horizontal e permite que duas pessoas trabalhem em lados opostos do mesmo equipamento, sem que ninguém precise de se levantar ou de rodar o computador. São detalhes de conceção que revelam um produto pensado para uso real.

Potência e autonomia para um dia completo

O processador Intel Core Ultra X9 Série 3, com aceleração de GPU de nível discreto, aguenta edição de vídeo 4K, fluxos de trabalho com inteligência artificial e várias aplicações abertas em simultâneo sem abrandamentos. A bateria dupla de 99Wh assegura mais de 18 horas de autonomia com os dois ecrãs ativos, e o carregamento rápido chega aos 60% em 49 minutos.

O reconhecimento facial elimina passwords, o cancelamento de ruído com inteligência artificial resolve um dos problemas mais persistentes de quem trabalha em espaços partilhados, e o assistente Copilot integrado automatiza tarefas repetitivas para quem se quer concentrar no que importa.

Para quem trabalha em movimento com vários projetos em simultâneo, a questão do espaço de ecrã é real e recorrente. O ASUS Zenbook DUO (2026) responde a isso com uma arquitetura que o mercado ainda não tinha conseguido compactar desta forma: dois ecrãs OLED de alta resolução, bateria para um dia inteiro e um chassis em Ceraluminum que pesa 1,65 quilogramas. Disponível em Moher Gray, é a opção mais completa para quem não quer abdicar de produtividade quando sai do escritório.