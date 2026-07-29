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A nova coleção da Natura é um convite para viver o verão até ao último dia

Dias longos, escapadinhas de última hora, finais de tarde dourados e momentos partilhados com quem mais gostamos. É desse espírito que nasce a nova coleção da Natura para agosto. Inspirada no conceito Keep Summer Going, reúne peças versáteis, confortáveis e intemporais, preparadas para acompanhar cada momento da silly season e permanecer no guarda-roupa estação após estação.

Modelo posa com conjunto xadrez azul da nova coleção Natura
29 julho 2026 09:54
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Há verões que passam depressa. E há outros que ficam para sempre na memória. É precisamente esse espírito que inspira a nova coleção da Natura para agosto, um convite para viver intensamente a reta final da estação e aproveitar cada momento até à última gota. Com esta , a marca celebra a nostalgia dos dias despreocupados, das viagens entre amigas, dos passeios sem destino, dos finais de tarde iluminados pelo pôr do sol e da cumplicidade dos momentos partilhados, transformando cada look numa extensão dessas recordações.

Peças que acompanham todos os momentos

Pensada para acompanhar diferentes ritmos e ocasiões, a coleção distingue-se pela sua versatilidade. As peças transitam facilmente entre as férias, os dias de trabalho e os momentos de lazer, adaptando-se a diferentes estilos de vida sem perder elegância nem conforto. Mais do que seguir tendências, a Natura aposta em propostas desenhadas para permanecer no guarda-roupa durante muito mais tempo, conjugando funcionalidade, design contemporâneo e um equilíbrio que também ajuda a otimizar o orçamento.

Coleção de verão da Natura com peças intemporais para os dias longos da estação
Coleção de verão da Natura com peças intemporais para os dias longos da estação
Coleção Natura convida a viver o verão com peças intemporais e versáteis
Mulher posa perto de flores, vestindo um vestido xadrez em campanha de verão

Leveza, cor e conforto para os dias de verão

As silhuetas leves e fluidas, os tecidos frescos e confortáveis e os detalhes cuidadosamente trabalhados são protagonistas desta coleção. Bordados delicados, aplicações originais, uma paleta de cores luminosas e padrões exclusivos refletem a energia dos dias passados ao sol e dão vida a coordenados que acompanham desde um passeio à beira-mar até uma escapadinha ao campo ou um jantar ao ar livre.

O verão ainda agora começou: a nova coleção da Natura prolonga a estação das melhores memórias
O verão ainda agora começou: a nova coleção da Natura prolonga a estação das melhores memórias
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Coleção de verão da Natura com peças versáteis e intemporais
Natura lança coleção de verão para prolongar as memórias
Mulher em macacão de ganga e t-shirt verde com colar de pedras
Coleção Natura de agosto celebra o verão com peças intemporais para criar memórias
Mulher com camisa branca bordada com flores e padrão xadrez ao fundo

As tendências que marcam a coleção

Vestidos esvoaçantes, conjuntos coordenados – monocromáticos ou estampados –, macacões, calças e saias dão forma a propostas descontraídas e elegantes, às quais se juntam algumas das tendências que marcam esta coleção. Entre os destaques estão as divertidas combinações de xadrez com denim, os looks total denim e os conjuntos total print. As saias fluidas surgem conjugadas com camisas e blusas, enquanto os vestidos curtos são usados com camisas delicadas para criar um visual romântico. Os icónicos vestidos Natura regressam ainda acompanhados por casacos leves, ideais para as noites de verão.

O verão ainda agora começou: a nova coleção da Natura prolonga a estação das melhores memórias
O verão ainda agora começou: a nova coleção da Natura prolonga a estação das melhores memórias
Coleção Natura de agosto inspira-se no verão
O verão ainda agora começou: a nova coleção da Natura prolonga a estação das melhores memórias
O verão ainda agora começou: a nova coleção da Natura prolonga a estação das melhores memórias
Natura lança coleção inspirada no verão e memórias inesquecíveis
Coleção Natura de agosto inspira-se no verão
Mulher com vestido estampado na nova coleção da Natura

A completar cada coordenado, os acessórios Natura introduzem apontamentos de cor e personalidade, reforçando o carácter descontraído e sofisticado da coleção e permitindo criar combinações únicas.

Mais do que apresentar novas propostas de moda, a Natura convida a desacelerar e a aproveitar a silly season na sua essência. Porque o verão não se mede apenas pelos dias de férias, mas pelos momentos que vivemos, pelas histórias que criamos e pelas memórias que levamos connosco muito depois de a estação terminar. É essa a inspiração da nova coleção: peças pensadas para acompanhar cada instante e fazer parte de um verão que merece ser recordado.

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