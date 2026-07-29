A nova coleção da Natura é um convite para viver o verão até ao último dia

Há verões que passam depressa. E há outros que ficam para sempre na memória. É precisamente esse espírito que inspira a nova coleção da Natura para agosto, um convite para viver intensamente a reta final da estação e aproveitar cada momento até à última gota. Com esta coleção, a marca celebra a nostalgia dos dias despreocupados, das viagens entre amigas, dos passeios sem destino, dos finais de tarde iluminados pelo pôr do sol e da cumplicidade dos momentos partilhados, transformando cada look numa extensão dessas recordações.

Peças que acompanham todos os momentos

Pensada para acompanhar diferentes ritmos e ocasiões, a coleção distingue-se pela sua versatilidade. As peças transitam facilmente entre as férias, os dias de trabalho e os momentos de lazer, adaptando-se a diferentes estilos de vida sem perder elegância nem conforto. Mais do que seguir tendências, a Natura aposta em propostas desenhadas para permanecer no guarda-roupa durante muito mais tempo, conjugando funcionalidade, design contemporâneo e um equilíbrio que também ajuda a otimizar o orçamento.

Leveza, cor e conforto para os dias de verão

As silhuetas leves e fluidas, os tecidos frescos e confortáveis e os detalhes cuidadosamente trabalhados são protagonistas desta coleção. Bordados delicados, aplicações originais, uma paleta de cores luminosas e padrões exclusivos refletem a energia dos dias passados ao sol e dão vida a coordenados que acompanham desde um passeio à beira-mar até uma escapadinha ao campo ou um jantar ao ar livre.

As tendências que marcam a coleção

Vestidos esvoaçantes, conjuntos coordenados – monocromáticos ou estampados –, macacões, calças e saias dão forma a propostas descontraídas e elegantes, às quais se juntam algumas das tendências que marcam esta coleção. Entre os destaques estão as divertidas combinações de xadrez com denim, os looks total denim e os conjuntos total print. As saias fluidas surgem conjugadas com camisas e blusas, enquanto os vestidos curtos são usados com camisas delicadas para criar um visual romântico. Os icónicos vestidos Natura regressam ainda acompanhados por casacos leves, ideais para as noites de verão.

A completar cada coordenado, os acessórios Natura introduzem apontamentos de cor e personalidade, reforçando o carácter descontraído e sofisticado da coleção e permitindo criar combinações únicas.

Mais do que apresentar novas propostas de moda, a Natura convida a desacelerar e a aproveitar a silly season na sua essência. Porque o verão não se mede apenas pelos dias de férias, mas pelos momentos que vivemos, pelas histórias que criamos e pelas memórias que levamos connosco muito depois de a estação terminar. É essa a inspiração da nova coleção: peças pensadas para acompanhar cada instante e fazer parte de um verão que merece ser recordado.