Enviar o artigo: A nova coleção da Natura é um convite para viver o verão até ao último dia
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A nova coleção da Natura é um convite para viver o verão até ao último dia
Dias longos, escapadinhas de última hora, finais de tarde dourados e momentos partilhados com quem mais gostamos. É desse espírito que nasce a nova coleção da Natura para agosto. Inspirada no conceito Keep Summer Going, reúne peças versáteis, confortáveis e intemporais, preparadas para acompanhar cada momento da silly season e permanecer no guarda-roupa estação após estação.
Há verões que passam depressa. E há outros que ficam
para sempre na memória. É precisamente esse espírito que inspira a nova coleção
da Natura para agosto, um convite para viver intensamente a reta final da
estação e aproveitar cada momento até à última gota. Com esta coleção,
a marca celebra a nostalgia dos dias despreocupados, das viagens entre amigas,
dos passeios sem destino, dos finais de tarde iluminados pelo pôr do sol e da
cumplicidade dos momentos partilhados, transformando cada look numa
extensão dessas recordações.
Peças
que acompanham todos os momentos
Pensada
para acompanhar diferentes ritmos e ocasiões, a coleção distingue-se pela
sua versatilidade. As peças transitam facilmente entre as férias, os dias
de trabalho e os momentos de lazer, adaptando-se a diferentes estilos de vida
sem perder elegância nem conforto. Mais do que seguir tendências, a Natura
aposta em propostas desenhadas para permanecer no guarda-roupa durante muito
mais tempo, conjugando funcionalidade, design contemporâneo e um
equilíbrio que também ajuda a otimizar o orçamento.
Leveza,
cor e conforto para os dias de verão
As
silhuetas leves e fluidas, os tecidos frescos e confortáveis e os detalhes
cuidadosamente trabalhados são protagonistas desta coleção. Bordados
delicados, aplicações originais, uma paleta de cores luminosas e padrões
exclusivos refletem a energia dos dias passados ao sol e dão vida a
coordenados que acompanham desde um passeio à beira-mar até uma escapadinha ao
campo ou um jantar ao ar livre.
As
tendências que marcam a coleção
Vestidos
esvoaçantes, conjuntos coordenados – monocromáticos ou estampados –, macacões,
calças e saias dão forma a propostas descontraídas e
elegantes, às quais se juntam algumas das tendências que marcam esta coleção.
Entre os destaques estão as divertidas combinações de xadrez com denim,
os looks total denim e os conjuntos total print. As saias
fluidas surgem conjugadas com camisas e blusas, enquanto os vestidos curtos
são usados com camisas delicadas para criar um visual romântico. Os icónicos
vestidos Natura regressam ainda acompanhados por casacos leves,
ideais para as noites de verão.
A
completar cada coordenado, os acessórios Natura introduzem apontamentos
de cor e personalidade, reforçando o carácter descontraído e sofisticado da
coleção e permitindo criar combinações únicas.
Mais
do que apresentar novas propostas de moda, a Natura convida a desacelerar e a
aproveitar a silly season na sua essência. Porque o verão não se mede
apenas pelos dias de férias, mas pelos momentos que vivemos, pelas histórias
que criamos e pelas memórias que levamos connosco muito depois de a estação
terminar. É essa a inspiração da nova coleção: peças pensadas
para acompanhar cada instante e fazer parte de um verão que merece ser
recordado.
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